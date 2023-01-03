Как прошла ночь в Белгородской области

В ночь на 3 января в приграничных районах Белгородской области вновь было громко. О шуме сообщали жители Шебекинского горокруга, Краснояружского района. Некоторые источники пишут, что громко было и в других районах приграничья, в том числе в Волоконовском и Ракитянском районах.
Официальных комментариев по ситуации не было. О последствиях на земле тоже не сообщалось. Одно из предположений — громкие звуки были связаны с работой российских военнослужащих.
О том, что поздно вечером было шумно, сообщали и жители соседних регионов — Курской и Воронежской областей. В ночь на 2 января, напомним, на подлёте к столице Черноземья сбили запущенный с территории Украины беспилотник.
Накануне под обстрел ВСУ попали Муром в Шебекинском горокруге и Вязовое в Краснояружском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Муроме повреждения получили два частных дома и автомобиль. Помимо этого, часть снарядов прилетела на кладбище — пострадало не менее 15 могил. В Вязовом при обстреле задело частный дом.