Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Как прошла ночь в Белгородской области

Сегодня, 06:01
Фото: 1MI

Белгородцы сообщали о громких звуках в приграничье ночью

Жители нескольких районов сообщили, что в ночь на 3 января было громко. Официальных комментариев по ситуации не поступало.
Сюжет
СВО

В ночь на 3 января в приграничных районах Белгородской области вновь было громко. О шуме сообщали жители Шебекинского горокруга, Краснояружского района. Некоторые источники пишут, что громко было и в других районах приграничья, в том числе в Волоконовском и Ракитянском районах.

Официальных комментариев по ситуации не было. О последствиях на земле тоже не сообщалось. Одно из предположений — громкие звуки были связаны с работой российских военнослужащих.

О том, что поздно вечером было шумно, сообщали и жители соседних регионов — Курской и Воронежской областей. В ночь на 2 января, напомним, на подлёте к столице Черноземья сбили запущенный с территории Украины беспилотник.

Накануне под обстрел ВСУ попали Муром в Шебекинском горокруге и Вязовое в Краснояружском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Муроме повреждения получили два частных дома и автомобиль. Помимо этого, часть снарядов прилетела на кладбище — пострадало не менее 15 могил. В Вязовом при обстреле задело частный дом.

Владимир Жданов показал последствия ночного обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской областиГладков сообщил о последствиях обстрела Шебекино в новогоднюю ночь«Вижу — вся нога в крови»: раненная при обстреле белгородка рассказала о случившемся
#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Шум#Громкие звуки#Приграничье#Военнослужащие#Шебекинский горокруг#Краснояружский район#Воронежская область#Курская область
Подпишитесь
«Мы платим деньги за бардак?» Белгородцы жалуются на горы мусора во дворах
Сегодня, 08:06
ВСУ обстреляли Краснояружский район
Вчера, 14:51
«Изверги, пытающиеся уничтожить память!»: ВСУ ударили по белгородскому кладбищу
Вчера, 13:58
Рекорды Белгородской области 2022 года: ребёнок в 540 грамм и 92-летний жених
Вчера, 10:13
Пушкин, Высоцкий и Радонежский: с кем из мёртвых общался Евгений Савченко
Сегодня, 07:00