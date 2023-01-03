Как прошла ночь в Белгородской области

Накануне под обстрел ВСУ попали Муром в Шебекинском горокруге и Вязовое в Краснояружском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Муроме повреждения получили два частных дома и автомобиль. Помимо этого, часть снарядов прилетела на кладбище — пострадало не менее 15 могил. В Вязовом при обстреле задело частный дом.