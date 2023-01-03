Как долго не будут работать катки в Белгороде

Накануне белгородцы огорчились, что каток в Центральном парке закрыли. Причём не сообщалось, как долго ледовая площадка не будет работать.
В Белгорблагоустройстве объяснили, что закрыть площадку пришлось из-за потепления. Однако если к вечеру температура опустится до +5 °С, катки постараются вновь открыть. В БГБ добавили, что при такой температуре оборудование ещё может работать.
Судя по прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде днём столбик термометра остановится на отметке +7 °С. К ночи температура понизится до +2 °С.
Ледовую дорожку в Центральном парке открыли в декабре. Её площадь составляет 1400 кв. м, а протяжённость ледовых маршрутов — 400 метров. Дорожку уже закрывали ранее из-за дождей.
Напомним, что в декабре на Харьковской горе после нескольких лет простоя запустили Есенинский каток.