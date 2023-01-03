Что будет с рублём в 2023 году

В минувшем году колебания нацвалюты заставили понервничать многих россиян. За две недели — с конца февраля по начало марта — рубль продемонстрировал значительное падение. Спустя время национальная валюта значительно окрепла, но уже в декабре вернулась к значениям 2021 года. В Центробанке тогда сослались на подешевевшую российскую нефть и восстановление торгового баланса.
Экономисты скептически относятся к прогнозам о дальнейшем укреплении рубля в наступившем 2023 году. Эксперты приводят два аргумента — постепенно возвращающаяся потребность в долларах и отсутствие причин (пока) для подорожания нефти. При этом в начале года действительно возможно небольшое укрепление рубля.
Другие экономисты предполагают, что Центробанк уже отработал систему мер по стабилизации валютного рынка, в том числе валютные ограничения. Такого мнения придерживаются, например, эксперты из «БКС Экспресс». По их оценкам, возможные колебания в 2023 году не должны превысить 75 рублей за доллар.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что «хорошо бы иметь 70–80 рублей за доллар» в условиях падения экспорта. В тоже время экс-министр экономразвития РФ Максим Орешкин проявляет больше оптимизма: по его прогнозам, предпосылок для ослабления рубля нет.
Вместе с тем некоторые эксперты не исключают, что ослабление рубля всё-таки возможно, если тренд на отток капитала сохранится, а положительное сальдо по торговле будет сокращаться.
Журналисты издания тоже согласны, что нацвалюта может ослабнуть — естественным путём или усилиями Минфина и Центробанка ради обеспечения потребностей бюджета. Однако стоит ли давать прогнозы в стремительно меняющихся условиях, вопрос отдельный.