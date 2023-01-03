Что будет с рублём в 2023 году

В минувшем году колебания нацвалюты заставили понервничать многих россиян. За две недели — с конца февраля по начало марта — рубль продемонстрировал значительное падение. Спустя время национальная валюта значительно окрепла, но уже в декабре вернулась к значениям 2021 года. В Центробанке тогда сослались на подешевевшую российскую нефть и восстановление торгового баланса.