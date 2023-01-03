ЧП в приграничье и ситуация с мусором: что волновало белгородцев 3 января

В приграничном Борисовском районе произошло ЧП. Часовой заметил мужчину и предупредил его об остановке, но тот не отреагировал. Закончилось всё тем, что местный житель получил огнестрельное ранение в ногу.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Зачем он пошёл к военным и как оказался в приграничной зоне, ещё предстоит выяснить. Проверкой займутся в том числе Минобороны и ФСБ.
В результате одного из обстрелов в Красном Шебекинского горокруга пострадала ферма. На время животные остались без воды, так как была перебита скважина.
О проблеме губернатору сообщили местные жители. Вячеслав Гладков ответил, что ему доложили, что всё уже исправили. Проверить это должен был министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко.
Жители Белгорода и Старого Оскола жаловались на ситуацию с вывозом мусора. По их словам, в некоторых случаях отходы не вывозили по несколько дней, баки стояли переполненные.
В мэрии Белгорода заявили, что трудности связаны с переходным периодом: сменился транспортировщик отходов, теперь это «Еврологистик». Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков говорит, что проблему уже решают, но иногда этому мешает большое количество припаркованных машин.
Впрочем, в том же Старом Осколе ситуация действительно постепенно становится лучше — переполненных баков в городе уже меньше, если судить по фотографиям в Сети.