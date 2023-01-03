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ЧП в приграничье и ситуация с мусором: что волновало белгородцев 3 января

Сегодня, 16:05
Фото: Bel.ru
В Борисовском районе часовой выстрелил в мужчину, из-за ЧП в Шебекинском горокруге ферма на время осталась без воды, а белгородцы и оскольчане бурно обсуждают ситуацию с вывозом мусора.

Выстрел в ногу от часового

В приграничном Борисовском районе произошло ЧП. Часовой заметил мужчину и предупредил его об остановке, но тот не отреагировал. Закончилось всё тем, что местный житель получил огнестрельное ранение в ногу.

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Зачем он пошёл к военным и как оказался в приграничной зоне, ещё предстоит выяснить. Проверкой займутся в том числе Минобороны и ФСБ.

Часовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения
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Коровы без воды

В результате одного из обстрелов в Красном Шебекинского горокруга пострадала ферма. На время животные остались без воды, так как была перебита скважина.

О проблеме губернатору сообщили местные жители. Вячеслав Гладков ответил, что ему доложили, что всё уже исправили. Проверить это должен был министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко.

После обстрела под Белгородом ферма осталась без воды
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Сложная ситуация с вывозом мусора

Жители Белгорода и Старого Оскола жаловались на ситуацию с вывозом мусора. По их словам, в некоторых случаях отходы не вывозили по несколько дней, баки стояли переполненные.

В мэрии Белгорода заявили, что трудности связаны с переходным периодом: сменился транспортировщик отходов, теперь это «Еврологистик». Глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков говорит, что проблему уже решают, но иногда этому мешает большое количество припаркованных машин.

Впрочем, в том же Старом Осколе ситуация действительно постепенно становится лучше — переполненных баков в городе уже меньше, если судить по фотографиям в Сети.

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Часовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения
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