Баланин: С 2024 года ОМС будет работать на Донбассе и освобождённых территориях

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин обсудили внедрение системы ОМС на территории новых субъектов РФ. Баланин рассказал о том, что в полном объёме она будет там работать уже с 2024 года.