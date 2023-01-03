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Баланин: С 2024 года ОМС будет работать на Донбассе и освобождённых территориях

Сегодня, 16:39
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин обсудили внедрение системы ОМС на территории новых субъектов РФ. Баланин рассказал о том, что в полном объёме она будет там работать уже с 2024 года.

Глава ФОМС сообщил, что для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей медпомощь доступна в любом субъекте Российской Федерации. Средства на их обслуживание выделяются из федерального бюджета, пишет  kommersant.ru

Правительство уже утвердило выделение существенных средств на реализацию территориальных программ обязательного медстрахования. Речь идет в том числе о поддержании бесперебойной работы поликлиник и других медицинских учреждений. Премьер напомнил также об уникальных методах лечения, доступных пациентам при наличии медпоказаний в федеральных клиниках. Мишустин подчеркнул, что упрощение получения подобной медицинской помощи для граждан является одним из важнейших направлений работы. 

В свою очередь Баланин сообщил, что исполнение бюджета ФОМС ожидается в пределах 2,8 трлн рублей. 2,4  трлн из них получат территориальные фонды. Регионы получили 58 млрд рублей из резервного фонда правительства на выплаты сотрудникам медицинской сферы.

Сообщается, что в 2023 - 2035 годах будет увеличен объём профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации. На эти направления выделят в этом году более триллиона рублей.

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