Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: вторая тройка

1 января на «Бел.Ру» запустили цикл материалов, посвящённых главным праздничным деревьям Белгородской области. Мы предложили читателям сравнить, ёлка какого муниципалитета выглядит круче. В первую тройку попали хвойные красавицы из Грайворона, Ракитного и Красной Яруги.
Сегодня мы предлагаем посмотреть на вторую тройку ёлочек и выбрать самую красивую из них. Вашему вниманию — ёлка из Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа.
Деревья-победители каждого из семи этапов сразятся в финале. Итоги планируем подвести к старому Новому году.