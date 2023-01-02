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Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: вторая тройка

Сегодня, 13:07
Фото: администрация Яковлевского горокруга
Какая ёлка в Белгородской области самая красивая? Решать вам. Представляем вашему вниманию вторую тройку для голосования — праздничные деревья Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа.

1 января на «Бел.Ру» запустили цикл материалов, посвящённых главным праздничным деревьям Белгородской области. Мы предложили читателям сравнить, ёлка какого муниципалитета выглядит круче. В первую тройку попали хвойные красавицы из Грайворона, Ракитного и Красной Яруги.

Сегодня мы предлагаем посмотреть на вторую тройку ёлочек и выбрать самую красивую из них. Вашему вниманию — ёлка из Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа.

 

ёлка в Борисовкеёлка в Борисовке
ёлка в Ивнеёлка в Ивне
ёлка в Строителеёлка в Строителе
ёлка в Борисовке
Фото: @bol1951 в соцсети

Деревья-победители каждого из семи этапов сразятся в финале. Итоги планируем подвести к старому Новому году.

Лучшая ёлка: Борисовка, Ивня или Строитель?
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#Татьяна Алексютина#Общество#Белгородская область#Голосование#Новогоднее дерево#Батл#Ёлка#Битва ёлок#Опросы
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