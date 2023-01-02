Вячеслав Гладков назвал катастрофой ситуацию с водой в Старом Осколе

Вечером 2 января губернатор Белгородской области провёл прямой эфир. Один из вопросов касался постоянных порывов труб водоснабжения в Старом Осколе, в Ямской слободе — в частности.
Местная жительница пожаловалась Вячеславу Гладкову на то, что вся улица Ватутина 2 января сидит без воды из-за очередного порыва труб холодного водоснабжения. И такие аварии происходили в слободе всё лето.
Глава региона в ответ назвал ситуацию с водоснабжением в Старом Осколе катастрофой.
У меня ощущение, что несколько десятилетий никто ничем не занимался. Поэтому сейчас передаём муниципальное имущество в собственность области, чтобы начать проектировать и приводить всё в порядок. В моём понимании — просто катастрофа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор добавил, что непростая ситуация с водоснабжением жителей Старого Оскола будет наблюдаться ещё несколько лет, поскольку невозможно одномоментно привести всё в порядок. Но власти уже точно начали заниматься этим вопросом.
Напомним, в середине декабря в Старом Осколе 70 тысяч человек остались без горячей воды на сутки. Это произошло из-за аварии на сетях муниципального «Водоканала».