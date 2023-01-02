Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Вячеслав Гладков назвал катастрофой ситуацию с водой в Старом Осколе

Сегодня, 18:30
Фото: 1MI
Местная жительница пожаловалась губернатору на то, что вся улица Ватутина 2 января сидит без воды из-за очередного порыва труб холодного водоснабжения.

Вечером 2 января губернатор Белгородской области провёл прямой эфир. Один из вопросов касался постоянных порывов труб водоснабжения в Старом Осколе, в Ямской слободе — в частности.

Местная жительница пожаловалась Вячеславу Гладкову на то, что вся улица Ватутина 2 января сидит без воды из-за очередного порыва труб холодного водоснабжения. И такие аварии происходили в слободе всё лето.

Глава региона в ответ назвал ситуацию с водоснабжением в Старом Осколе катастрофой.

У меня ощущение, что несколько десятилетий никто ничем не занимался. Поэтому сейчас передаём муниципальное имущество в собственность области, чтобы начать проектировать и приводить всё в порядок. В моём понимании — просто катастрофа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор добавил, что непростая ситуация с водоснабжением жителей Старого Оскола будет наблюдаться ещё несколько лет, поскольку невозможно одномоментно привести всё в порядок. Но власти уже точно начали заниматься этим вопросом.

Напомним, в середине декабря в Старом Осколе 70 тысяч человек остались без горячей воды на сутки. Это произошло из-за аварии на сетях муниципального «Водоканала».

В Старом Осколе 70 тысяч человек остались без горячей воды на сутки
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Новости Старого Оскола#Происшествия#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Водоснабжение#Холодное водоснабжение#Порыв трубы
Подпишитесь
«Изверги, пытающиеся уничтожить память!»: ВСУ ударили по белгородскому кладбищу
Сегодня, 13:58
63 российских военных погибли в ДНР: ВСУ ударили по пункту временной дислокации
Сегодня, 13:36
ВСУ обстреляли Краснояружский район
Сегодня, 14:51
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: вторая тройка
Сегодня, 13:07
Рекорды Белгородской области 2022 года: ребёнок в 540 грамм и 92-летний жених
Сегодня, 10:13
Квартира была охвачена огнём полностью: два белгородца пострадали во время пожара
Сегодня, 11:24