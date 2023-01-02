ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Воронеже

2 января ночью украинский беспилотник залетел на территорию Воронежской области и пытался нанести удар по военному аэродрому «Балтимор», который расположен в областном центре. Источник уточняет, что российские системы ПВО сработали. Местные жители утверждают, что слышали громкие хлопки в районе аэродрома и видели яркую вспышку.
Рядом с «Балтимором» расположено немало жилых домов. Поэтому в Сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которых отчётливо слышны звуки взрывов. Что касается официального комментария властей, на момент выхода данного материала его не было.
«Блокнот» же уточняет, что воронежцы неоднократно просили власть имущих перенести аэродром за черту города ради безопасности мирных жителей.