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ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Воронеже

Сегодня, 07:41
Фото: пресс-служба Западного военного округа
Удар БПЛА пришёлся на район аэродрома «Балтимор», сообщает информационный сайт «Блокнот». На момент выхода данной публикации официального комментария от власти по этому поводу не было.
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Обстрел

2 января ночью украинский беспилотник залетел на территорию Воронежской области и пытался нанести удар по военному аэродрому «Балтимор», который расположен в областном центре. Источник уточняет, что российские системы ПВО сработали. Местные жители утверждают, что слышали громкие хлопки в районе аэродрома и видели яркую вспышку.

Вспышка в районе военного аэродрома "Балтимор" в Воронеже
Фото: информационный сайт "Блокнот"

Рядом с «Балтимором» расположено немало жилых домов. Поэтому в Сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которых отчётливо слышны звуки взрывов. Что касается официального комментария властей, на момент выхода данного материала его не было.

«Блокнот» же уточняет, что воронежцы неоднократно просили власть имущих перенести аэродром за черту города ради безопасности мирных жителей.

Видео: телеграм-канал "Военный осведомитель"
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