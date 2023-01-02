Власти прокомментировали новость про атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

2 января в ряде СМИ и медиа появились сообщения о том, что в Воронеж залетел украинский беспилотник и пытался ударить по военному аэродрому «Балтимор». Звуки взрывов зафиксированы на записях с камер видеонаблюдения рядом с объектом.