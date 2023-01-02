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Власти прокомментировали новость про атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

Сегодня, 08:15

Воронежские власти прокомментировали атаку украинского БПЛА на военный аэродром

Разведывательный беспилотник сбили на подлёте к Воронежу, сообщило правительство Воронежской области. Никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.
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СВО

2 января в ряде СМИ и медиа появились сообщения о том, что в Воронеж залетел украинский беспилотник и пытался ударить по военному аэродрому «Балтимор». Звуки взрывов зафиксированы на записях с камер видеонаблюдения рядом с объектом.

Правительство Воронежской области дало комментарий по ситуации в своём Telegram-канале: «Сегодня ночью на подлёте к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины».

По официальным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

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