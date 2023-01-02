В Волоконовском районе не планируют эвакуировать мирных жителей

Во время очередного прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал об обстановке в Волоконовском районе. Белгородка Ольга спросила у главы, планируется ли эвакуация мирного населения, ведь «сейчас проводятся мероприятия по укреплению территории».
Связь между этими событиями не совсем ясна, но, в любом случае, пока эвакуировать никого не планируют. Вячеслав Гладков назвал обстановку в Волоконовском районе достаточно спокойной.
Никакой эвакуации проводить не планируется. Мы эвакуировали людей только из 15 населённых пунктов, где объявлен режим ЧС. Делаем это в случае резкого ухудшения ситуации. В целом, в Волоконовском районе ситуация достаточно спокойная.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, на сегодняшний день режим ЧС введён в хуторе Старый Волоконовского района.