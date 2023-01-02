В Старом Осколе перевернулась иномарка

1 января на улице Ублинские горы произошла жёсткая авария. Водитель Ford Focus из-за пренебрежения безопасным расстоянием между автомобилями столкнулся с другим авто, после чего съехал в кювет и опрокинулся.
Несмотря на это, с водителем всё в порядке. Зато его 26-летний пассажир получил травмы. От проверки на наличие алкоголя в крови автомобилист отказался.
Ранее мы писали, что 1 января на дорогах Белгородской области поймали 31 пьяного водителя. Из-за грубого нарушения белгородцы лишились прав. Причём, некоторые уже не первый раз.