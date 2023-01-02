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В Старом Осколе перевернулась иномарка

Сегодня, 15:37
Фото: ГИБДД по Белгородской области
Во время аварии машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель остался жив, сообщили в ГИБДД по Белгородской области.

1 января на улице Ублинские горы произошла жёсткая авария. Водитель Ford Focus из-за пренебрежения безопасным расстоянием между автомобилями столкнулся с другим авто, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

Несмотря на это, с водителем всё в порядке. Зато его 26-летний пассажир получил травмы. От проверки на наличие алкоголя в крови автомобилист отказался.

Ранее мы писали, что 1 января на дорогах Белгородской области поймали 31 пьяного водителя. Из-за грубого нарушения белгородцы лишились прав. Причём, некоторые уже не первый раз.

1 января более 30 пьяных белгородцев сели за руль и лишились прав
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Белгородская область#ДТП#Авария#Автомобиль#Опрокинулся
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