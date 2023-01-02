Рекорды Белгородской области 2022 года: ребёнок в 540 грамм и 92-летний жених

Самым взрослым женихом в прошлом году стал мужчина 92 лет, а самой взрослой невесте было 88 лет. Самыми старшими мамами стали женщины из Белгорода, Губкинского горокруга и Борисовского района. Им было по 46 лет. Но статистика по самым возрастным папам ещё интереснее. Самым взрослым мужчиной, у которого в 2022 году появился малыш, стал житель областного центра 63 лет.