После атаки ВСУ в Брянской области начался пожар и пропало электричество

Уже к девяти часам утра глава региона уточнил, что спасателям удалось локализовать возгорание на объекте энергоснабжения. Свет появился в районной больнице и школе-интернате — соцобъекты переподключили к резервной линии. Энергетики должны были заняться восстановительными работами сразу после работы оперслужб.