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После атаки ВСУ в Брянской области начался пожар и пропало электричество

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI

2 января ВСУ атаковали Брянскую область: разгорелся пожар, пропало электричество

Атаковали Климовский район с помощью БПЛА. По данным губернатора, никто из мирных жителей не пострадал.
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Пожар

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале. В пять утра 2 января чиновник сообщил, что удар ВСУ пришёлся на объект энергоснабжения. В посёлке пропало электричество.

Уже к девяти часам утра глава региона уточнил, что спасателям удалось локализовать возгорание на объекте энергоснабжения. Свет появился в районной больнице и школе-интернате — соцобъекты переподключили к резервной линии. Энергетики должны были заняться восстановительными работами сразу после работы оперслужб.

Фото: "Жесть Брянск" во "ВКонтакте"
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