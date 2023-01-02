После атаки ВСУ в Брянской области начался пожар и пропало электричество

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале. В пять утра 2 января чиновник сообщил, что удар ВСУ пришёлся на объект энергоснабжения. В посёлке пропало электричество.
Уже к девяти часам утра глава региона уточнил, что спасателям удалось локализовать возгорание на объекте энергоснабжения. Свет появился в районной больнице и школе-интернате — соцобъекты переподключили к резервной линии. Энергетики должны были заняться восстановительными работами сразу после работы оперслужб.