Почти 160 пар двойняшек за год родились в Белгородской области

За 2022 год в белгородских семьях на свет появились 157 пар двойняшек. Ещё в середине ноября их было 109. Получается, что в прошлом году родились много белгородцев под знаком зодиака Стрелец, ведь именно они забирают себе почти весь декабрь и остаток ноября.