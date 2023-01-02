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Почти 160 пар двойняшек за год родились в Белгородской области

Сегодня, 17:49
Фото: 1MI
Такую цифру назвали в региональном министерстве соцзащиты и труда.
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Дети

За 2022 год в белгородских семьях на свет появились 157 пар двойняшек. Ещё в середине ноября их было 109. Получается, что в прошлом году родились много белгородцев под знаком зодиака Стрелец, ведь именно они забирают себе почти весь декабрь и остаток ноября.

Помимо «бонусного» ребёнка, родители двойни и тройни также получают в рамках нацпроекта «Демография» единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В прошлом году семьи Белгородской области суммарно получили более 23,5 млн рублей. Проект продлится в Белгородской области до конца 2024 года.

Напомним, самым маленьким при рождении в этом году стал 540-граммовый белгородец. А самым крупным — 5 480-граммовый уроженец Яковлевского округа.

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#Кристина Семенчук#Дети#Общество#Белгородская область#Двойня#Новорожденный#Деморафия
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