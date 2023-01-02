Почти 160 пар двойняшек за год родились в Белгородской области

За 2022 год в белгородских семьях на свет появились 157 пар двойняшек. Ещё в середине ноября их было 109. Получается, что в прошлом году родились много белгородцев под знаком зодиака Стрелец, ведь именно они забирают себе почти весь декабрь и остаток ноября.
Помимо «бонусного» ребёнка, родители двойни и тройни также получают в рамках нацпроекта «Демография» единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В прошлом году семьи Белгородской области суммарно получили более 23,5 млн рублей. Проект продлится в Белгородской области до конца 2024 года.
Напомним, самым маленьким при рождении в этом году стал 540-граммовый белгородец. А самым крупным — 5 480-граммовый уроженец Яковлевского округа.