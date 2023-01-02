Квартира была охвачена огнём полностью: два белгородца пострадали во время пожара

Позже в пресс-службе ведомства журналисту «Бел.Ру» уточнили, что огонь вспыхнул в квартире на 2 этаже в трёхэтажном жилом доме. Квартира была охвачена огнём по всей площади. Спасатели смогли её потушить, но два человека пострадали. Причину выясняют.