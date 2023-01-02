Квартира была охвачена огнём полностью: два белгородца пострадали во время пожара

2 января в телеграм-канале «Жесть Белгород» появилось видео пожара. На кадрах было видно, как густой дым валит из квартиры в МКД. Происшествие случилось в посёлке Северный Белгородского района.
Как стало известно от МЧС, горело жильё в микрорайоне Радужный. Ведомству сообщили о пожаре в 13:02. На место выехали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.
Позже в пресс-службе ведомства журналисту «Бел.Ру» уточнили, что огонь вспыхнул в квартире на 2 этаже в трёхэтажном жилом доме. Квартира была охвачена огнём по всей площади. Спасатели смогли её потушить, но два человека пострадали. Причину выясняют.