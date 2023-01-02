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Квартира была охвачена огнём полностью: два белгородца пострадали во время пожара

Сегодня, 11:24
Фото: Скриншот из телеграм-канала "Жесть Белгород"

Два человека пострадали во время пожара в квартире в Белгородском районе

Что стало приной пожара, пока неизвестно, сообщили «Бел.Ру» в МЧС по региону.
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Пожар

2 января в телеграм-канале «Жесть Белгород» появилось видео пожара. На кадрах было видно, как густой дым валит из квартиры в МКД. Происшествие случилось в посёлке Северный Белгородского района.

Как стало известно от МЧС, горело жильё в микрорайоне Радужный. Ведомству сообщили о пожаре в 13:02. На место выехали дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.

Позже в пресс-службе ведомства журналисту «Бел.Ру» уточнили, что огонь вспыхнул в квартире на 2 этаже в трёхэтажном жилом доме. Квартира была охвачена огнём по всей площади. Спасатели смогли её потушить, но два человека пострадали. Причину выясняют.

Видео: телеграм-канал "Жесть Белгород"
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