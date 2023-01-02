Коллективному Западу не удалось изолировать Россию в 2022 году

Posted 2 января 18:32
Published 2 января 18:32
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
А отношения РФ с государствами Азии и Востока стали только крепче за это время. Они увеличивают товарооборот, а совместная работа по стратегическим вопросам становится активнее. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Таким образом, недружественным государствам не удалось изолировать Россию. Так, представители ШОС и БРИКС не присоединились к давлению на Россию.
Стоит отметит, что только в странах-участницах БРИКС проживают более трех миллиардов человек. Здесь формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП.