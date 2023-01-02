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«Изверги, пытающиеся уничтожить память!»: ВСУ ударили по белгородскому кладбищу

Сегодня, 13:58
Фото: Вячеслав Гладков в Telegram

ВСУ разрушили часть кладбища в Белгородской области

Не менее 15 могил разрушены в результате атаки на Шебекинский горокруг со стороны Украины 2 января.
Сюжет
СВО

Во второй день 2023 года украинские военнослужащие нанесли удар по Шебекинскому горокругу Белгородской области. В селе Муром пострадали жилые дома и авто. Вечером глава региона уточнил, что удар также пришёлся на кладбище.

Часть украинских снарядов разрушили не менее 15 могил: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. Губернатор пообещал, что в середине недели разрушенную территорию ещё раз обследуют и решат, как это восстановить.

Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

Фото: Вячеслав Гладков в Telegram
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