«Изверги, пытающиеся уничтожить память!»: ВСУ ударили по белгородскому кладбищу

Во второй день 2023 года украинские военнослужащие нанесли удар по Шебекинскому горокругу Белгородской области. В селе Муром пострадали жилые дома и авто. Вечером глава региона уточнил, что удар также пришёлся на кладбище.
Часть украинских снарядов разрушили не менее 15 могил: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. Губернатор пообещал, что в середине недели разрушенную территорию ещё раз обследуют и решат, как это восстановить.
Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, не понятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области