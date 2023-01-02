Изверги на белгородском кладбище, битва ёлок и гибель военных из-за сотовых

2 января со стороны Украины в Шебекинский горокруг прилетели снаряды. В Муроме пострадали жилые дома и автомобиль. Кроме того, часть снарядов разворотили не менее 15 могил. Подробнее о случившемся и о том, как это прокомментировал губернатор - тут.
Какая ёлочка всех милее (пусть хотя бы в области, а не во всём мире), продолжаем выбирать на "Бел.Ру". Переходите в материал по ссылке, любуйтесь праздничными деревьями из Борисовки, Ивни и Строителя, голосуйте, какая ёлка вам больше пришлась по-душе.
О гибели 63 российских военных в ДНР стало известно 2 января. Минобороны подтвердило, что бойцы скончались в результате удара ВСУ по пункту их временной дислокации. О предполагаемых причинах читайте в нашей публикации.