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Изверги на белгородском кладбище, битва ёлок и гибель военных из-за сотовых

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
О каких главных новостях узнали белгородцы 2 января, узнаете из этого материала.

От ВСУ в Белгородской области страдают даже мёртвые

2 января со стороны Украины в Шебекинский горокруг прилетели снаряды. В Муроме пострадали жилые дома и автомобиль. Кроме того, часть снарядов разворотили не менее 15 могил. Подробнее о случившемся и о том, как это прокомментировал губернатор - тут.

Свет мой, зеркальце, скажи

Какая ёлочка всех милее (пусть хотя бы в области, а не во всём мире), продолжаем выбирать на "Бел.Ру". Переходите в материал по ссылке, любуйтесь праздничными деревьями из Борисовки, Ивни и Строителя, голосуйте, какая ёлка вам больше пришлась по-душе.

Погибли из-за мобильных телефонов?

О гибели 63 российских военных в ДНР стало известно 2 января. Минобороны подтвердило, что бойцы скончались в результате удара ВСУ по пункту их временной дислокации. О предполагаемых причинах читайте в нашей публикации.

#Татьяна Алексютина#Общество#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#ДНР#Шебекино#Обстрел ВСУ#Ёлка#Новый год#Макеевка#Военные#Кладбище
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