Изверги на белгородском кладбище, битва ёлок и гибель военных из-за сотовых

Какая ёлочка всех милее (пусть хотя бы в области, а не во всём мире), продолжаем выбирать на "Бел.Ру". Переходите в материал по ссылке, любуйтесь праздничными деревьями из Борисовки, Ивни и Строителя, голосуйте, какая ёлка вам больше пришлась по-душе.