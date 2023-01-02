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63 российских военных погибли в ДНР: ВСУ ударили по пункту временной дислокации

Сегодня, 13:36
Минобороны РФ сообщило, что украинские военные выпустили четыре ракеты по территории Макеевки, на которой находились российские военнослужащие.
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СВО

Утром 2 января ряд СМИ и медиа сообщили, что ВСУ ударили по профтехучилищу в Макеевке (ДНР). Журналисты уточняли, что там могли находиться военнослужащие РФ. 

Днём Минобороны РФ подтвердило информацию, сообщив трагическую новость - 63 российских военных погибли.

В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Минобороны РФ

Источник ТАСС в правоохранительных органах Донецкой народной республики уточнил, что предварительно, противник мог нанести удар HIMARS из-за того, что российские военные активно использовали мобильные телефоны. ВСУ с помощью разведывательного комплекса ECHELON вычислили сотовую активность.

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