63 российских военных погибли в ДНР: ВСУ ударили по пункту временной дислокации

Утром 2 января ряд СМИ и медиа сообщили, что ВСУ ударили по профтехучилищу в Макеевке (ДНР). Журналисты уточняли, что там могли находиться военнослужащие РФ.
Днём Минобороны РФ подтвердило информацию, сообщив трагическую новость - 63 российских военных погибли.
В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Минобороны РФ
Источник ТАСС в правоохранительных органах Донецкой народной республики уточнил, что предварительно, противник мог нанести удар HIMARS из-за того, что российские военные активно использовали мобильные телефоны. ВСУ с помощью разведывательного комплекса ECHELON вычислили сотовую активность.