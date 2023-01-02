2 января белгородское село попало под обстрел со стороны Украины

Муром регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. Прилёты там фиксировали 29 декабря, 1 декабря, 30 ноября. Ракеты летят сюда почти каждый день. Несмотря на это, часть местных жителей не хочет покидать свои дома. Однако 70% жителей приграничного села всё же уехали в пункт временного размещения.