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2 января белгородское село попало под обстрел со стороны Украины

Сегодня, 10:47
Фото: Вячеслав Гладков в Телеграм

Украинские военные обстреляли белгородское село 2 января

О случившемся сообщил губернатор. Пострадало авто и два жилых дома.
Сюжет
СВО

ВСУ ударили по Белгородской области днём 2 января. Под огнём оказалось село Муром в Шебекинском городском округе. Раненых и погибших, по данным Вячеслава Гладкова, нет.

В двух частных домах осколками снаряда выбило окна и повредило крыши. Также пострадал один автомобиль.

Муром регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. Прилёты там фиксировали 29 декабря, 1 декабря, 30 ноября. Ракеты летят сюда почти каждый день. Несмотря на это, часть местных жителей не хочет покидать свои дома. Однако 70% жителей приграничного села всё же уехали в пункт временного размещения.

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