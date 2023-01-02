2 января белгородское село попало под обстрел со стороны Украины

ВСУ ударили по Белгородской области днём 2 января. Под огнём оказалось село Муром в Шебекинском городском округе. Раненых и погибших, по данным Вячеслава Гладкова, нет.
В двух частных домах осколками снаряда выбило окна и повредило крыши. Также пострадал один автомобиль.
Муром регулярно подвергается обстрелам со стороны соседнего государства. Прилёты там фиксировали 29 декабря, 1 декабря, 30 ноября. Ракеты летят сюда почти каждый день. Несмотря на это, часть местных жителей не хочет покидать свои дома. Однако 70% жителей приграничного села всё же уехали в пункт временного размещения.