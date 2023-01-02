Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

1 января более 30 пьяных белгородцев сели за руль и лишились прав

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI

1 января более 30 белгородских водителей лишились прав за пьяную езду

Статистикой поделились в областной Госавтоинспекции. 4 водителя ранее уже были лишены прав.

Многочисленные предупреждения от СМИ и ведомств не дали результатов — несколько белгородских водителей всё же сели за руль в нетрезвом состоянии. 1 января сотрудники ДПС поймали 31 пьяного автолюбителя.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, часть из остановленных водителей с признаками опьянения не согласились проходить медосвидетельствование, а четверо из 31 уже были ранее лишены водительских прав. В отношении пяти белгородцев возбудили уголовное дело за повторное управление авто подшофе.

Всего в первый день 2023 года выявили 250 нарушений ПДД на дорогах Белгородской области. Восьмерых водителей наказали за то, что они не пропустили пешеходов. Но последним повезло ещё меньше: за переход проезжей части в неположенном месте штрафы получили 48 человек.

21 водителя привлекли к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, четверых - за выезд на встречку, а 11 - за тонировку.

Читайте также:
В тройном ДТП под Белгородом погиб пожилой водитель «девятки»Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 январяВ Белгородской области мусоровоз ЦЭБа застрял на просевшей дороге
#Татьяна Алексютина#Общество#Новый год#Штраф#Белгородская область#ДПС#Гибдд#Пьяный за рулём#Лишение прав#1 января#Пьяный водитель#Пдд#Пешеход#Перевозка детей#Безопасность
Подпишитесь
Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области
Вчера, 07:48
Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января
Вчера, 08:29
Вопреки запретам: белгородцы запускали фейерверки в новогоднюю ночь
Вчера, 10:18
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: первая тройка
Вчера, 14:24
Будь моей женой: предложение руки и сердца в новогоднюю ночь на Соборной площади
Вчера, 08:26
Владимир Жданов показал последствия ночного обстрела Шебекино
Вчера, 11:59