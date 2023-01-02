1 января более 30 пьяных белгородцев сели за руль и лишились прав

Многочисленные предупреждения от СМИ и ведомств не дали результатов — несколько белгородских водителей всё же сели за руль в нетрезвом состоянии. 1 января сотрудники ДПС поймали 31 пьяного автолюбителя.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, часть из остановленных водителей с признаками опьянения не согласились проходить медосвидетельствование, а четверо из 31 уже были ранее лишены водительских прав. В отношении пяти белгородцев возбудили уголовное дело за повторное управление авто подшофе.
Всего в первый день 2023 года выявили 250 нарушений ПДД на дорогах Белгородской области. Восьмерых водителей наказали за то, что они не пропустили пешеходов. Но последним повезло ещё меньше: за переход проезжей части в неположенном месте штрафы получили 48 человек.
21 водителя привлекли к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, четверых - за выезд на встречку, а 11 - за тонировку.