1 января более 30 пьяных белгородцев сели за руль и лишились прав

Всего в первый день 2023 года выявили 250 нарушений ПДД на дорогах Белгородской области. Восьмерых водителей наказали за то, что они не пропустили пешеходов. Но последним повезло ещё меньше: за переход проезжей части в неположенном месте штрафы получили 48 человек.