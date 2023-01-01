Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: первая тройка

«Бел.Ру» запускает цикл материалов, посвящённых главным ёлкам Белгородской области. В битве за звание обладателя самого красивого новогоднего дерева сойдутся 21 муниципалитет. Все, кроме Белгорода — потому что тягаться с одной из самых лучших ёлок страны ёлкам из районов как-то бессмысленно.
Для удобства мы поделили голосование на семь этапов: в каждом из них примут участие по три муниципалитета. В первую тройку вошли Грайворонский горокруг, Ракитянский район и Краснояружский район.
Победители каждого из семи этапов сразятся в финале, итоги которого планируем подвести к старому Новому году.