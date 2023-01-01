Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: первая тройка

Новый год — время подводить итоги. «Бел.Ру» решило выяснить, какую ёлку можно назвать самой красивой в Белгородской области. В первой тройке друг против друга сойдутся ёлки Красной Яруги, Грайворона и Ракитного. Но есть один нюанс.

Сюжет Новый год