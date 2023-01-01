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Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: первая тройка

Сегодня, 14:24
Фото: пресс-служба Грайворонского горокруга
Новый год — время подводить итоги. «Бел.Ру» решило выяснить, какую ёлку можно назвать самой красивой в Белгородской области. В первой тройке друг против друга сойдутся ёлки Красной Яруги, Грайворона и Ракитного. Но есть один нюанс.

«Бел.Ру» запускает цикл материалов, посвящённых главным ёлкам Белгородской области. В битве за звание обладателя самого красивого новогоднего дерева сойдутся 21 муниципалитет. Все, кроме Белгорода — потому что тягаться с одной из самых лучших ёлок страны ёлкам из районов как-то бессмысленно.

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Для удобства мы поделили голосование на семь этапов: в каждом из них примут участие по три муниципалитета. В первую тройку вошли Грайворонский горокруг, Ракитянский район и Краснояружский район.

ёлка в Грайворонеёлка в Грайвороне
ёлка в Ракитномёлка в Ракитном
ёлка в Красной Яругеёлка в Красной Яруге
ёлка в Грайвороне
Фото: страница района в соцсети

Победители каждого из семи этапов сразятся в финале, итоги которого планируем подвести к старому Новому году.

Лучшая ёлка: Грайворон, и Ракитное и Красная Яруга
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