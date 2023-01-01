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Вопреки запретам: белгородцы запускали фейерверки в новогоднюю ночь

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI

Жители Белгорода и Шебекино запускали салюты в новогоднюю ночь

В Белгородской области до конца января ввели запрет на продажу и использование петард, фейерверков и салютов. Несмотря на это, жители региона активно использовали пиротехнику в новогоднюю ночь. Подробнее – в материале «Бел.Ру».

С 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года в регионе запрещено продавать и использовать петарды, фейерверки и салюты. За нарушение предусмотрены штрафы 500-1000 рублей или административный арест на 15 суток. Но в новогоднюю ночь белгородцев это не остановило. К примеру, около 00:55 праздничный салют запустили в Белгороде.

Примерно в это же время во дворе на улице Губкина в областном центре жители решили украсить праздник фейерверком.

Не менее красочно было и в Шебекино. Салют запускали под возгласы «С Новым годом!».

Напомним, ранее глава администрации Белгорода Валентин Демидов  попросил белгородцев быть бдительнее и записывать нарушения (запуск салютов) на камеру.

Демидов попросил снимать на видео запускающих салюты белгородцев
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