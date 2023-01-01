Вопреки запретам: белгородцы запускали фейерверки в новогоднюю ночь

С 20 декабря 2022 года по 20 января 2023 года в регионе запрещено продавать и использовать петарды, фейерверки и салюты. За нарушение предусмотрены штрафы 500-1000 рублей или административный арест на 15 суток. Но в новогоднюю ночь белгородцев это не остановило. К примеру, около 00:55 праздничный салют запустили в Белгороде.