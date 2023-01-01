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В новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
Юные белгородцы родились в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По данным губернатора, в текущем году в новогоднюю ночь Белгородская область приросла на восемь человек. В Белгороде и Старом Осколе родилось по два мальчика и по  одной девочке, а в Валуйках на свет появились и мальчик, и девочка.

Дети и их мамы полностью здоровы и чувствуют себя отлично. По словам врачей, к рождественским праздникам уже будут дома.
Вячеслав Гладков

Также глава региона традиционно поздравил с Новым годом сотрудников перинатального центра.

Пусть детки растут здоровыми и счастливыми на радость родителям! Ещё раз всех с новогодними праздниками!
Вячеслав Гладков

Напомним, в первый день 2022 года в областном центре появились на свет трое малышей. А в первый день 2021 года в новогоднюю ночь родились восемь детей — шесть мальчиков и две девочки.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новорождённые#Новогодняя ночь#Поздравление
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