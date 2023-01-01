В новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей

По данным губернатора, в текущем году в новогоднюю ночь Белгородская область приросла на восемь человек. В Белгороде и Старом Осколе родилось по два мальчика и по одной девочке, а в Валуйках на свет появились и мальчик, и девочка.
Дети и их мамы полностью здоровы и чувствуют себя отлично. По словам врачей, к рождественским праздникам уже будут дома.
Вячеслав Гладков
Также глава региона традиционно поздравил с Новым годом сотрудников перинатального центра.
Пусть детки растут здоровыми и счастливыми на радость родителям! Ещё раз всех с новогодними праздниками!
Вячеслав Гладков