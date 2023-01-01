Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгородской области в новогоднюю ночь произошло пять пожаров

Сегодня, 12:44
Фото: МЧС по Белгородской области

За 10 минут до 2023 года в Белгороде загорелось двухэтажное кирпичное здание

В результате происшествий никто не пострадал. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, в течение минувших суток в Белгородской области произошло пять пожаров. Пострадавших нет.

Так, 31 декабря в 15:15 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, который находится на улице Коммунистическая в Валуйках. В результате пожара огонь повредил одну из комнат на площади шести «квадратов». По предварительным данным, причиной происшествия мог стать поджог.

В 06:51 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что в селе Крюково Борисовского района загорелся вагончик. Он был полностью повреждён огнём. К пожару, по предварительной версии, привело неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

31 декабря в 07:19 поступило сообщение о пожаре в сарае, который находится в селе Большое городище Шебекинского горокруга. Огонь повредил кровлю постройки на площади 28 «квадратов» — она обрушилась. Предполагаемая причина возгорания — неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В 13:12 в селе Стрелецкое-73/2 Белгородского района на улице Театральная загорелся металлический вагончик. Он был полностью охвачен огнём. Причина пожара, по предварительным данным, оставление источника открытого горения без присмотра.

В 23:49 поступило сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого здания, который находится на проспекте Славы в Белгороде. Огонь повредил одну из комнат на площади 15 «квадратов». Предполагаемая причина происшествия — внесённый источник зажигания.

 

В мэрии Белгорода установили систему оповещения при пожаре
Узнать подробнее
Читайте также:
В нелегальном доме престарелых в Кемерове при пожаре погибли 20 человекПолучившие СМС об обстреле шебекинцы сообщили о пожаре в горокругеПожар из-за неосторожного курения унёс жизнь двоих белгородцев
#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Пожар#ГУ МЧС России по Белгородской области#Причина
Подпишитесь
Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области
Сегодня, 07:48
Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января
Сегодня, 08:29
Вопреки запретам: белгородцы запускали фейерверки в новогоднюю ночь
Сегодня, 10:18
Итоги недели: как в Белгороде пройдёт Новый год и кого уже поздравил Дед Мороз
31 декабря 2022, 07:02
Будь моей женой: предложение руки и сердца в новогоднюю ночь на Соборной площади
Сегодня, 08:26
В Белгороде плату за парковку планируют списывать автоматически
31 декабря 2022, 08:51