В Белгородской области в новогоднюю ночь произошло пять пожаров

По информации ведомства, в течение минувших суток в Белгородской области произошло пять пожаров. Пострадавших нет.
Так, 31 декабря в 15:15 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, который находится на улице Коммунистическая в Валуйках. В результате пожара огонь повредил одну из комнат на площади шести «квадратов». По предварительным данным, причиной происшествия мог стать поджог.
В 06:51 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что в селе Крюково Борисовского района загорелся вагончик. Он был полностью повреждён огнём. К пожару, по предварительной версии, привело неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
31 декабря в 07:19 поступило сообщение о пожаре в сарае, который находится в селе Большое городище Шебекинского горокруга. Огонь повредил кровлю постройки на площади 28 «квадратов» — она обрушилась. Предполагаемая причина возгорания — неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
В 13:12 в селе Стрелецкое-73/2 Белгородского района на улице Театральная загорелся металлический вагончик. Он был полностью охвачен огнём. Причина пожара, по предварительным данным, оставление источника открытого горения без присмотра.
В 23:49 поступило сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого здания, который находится на проспекте Славы в Белгороде. Огонь повредил одну из комнат на площади 15 «квадратов». Предполагаемая причина происшествия — внесённый источник зажигания.