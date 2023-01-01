В Белгородской области в новогоднюю ночь произошло пять пожаров

Так, 31 декабря в 15:15 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, который находится на улице Коммунистическая в Валуйках. В результате пожара огонь повредил одну из комнат на площади шести «квадратов». По предварительным данным, причиной происшествия мог стать поджог.