В Белгородской области мусоровоз ЦЭБа застрял на просевшей дороге

По данным организации, 30 декабря при вывозе твёрдых коммунальных отходов в ИЖС Пролески по ул. Первоцветная в Старом Осколе мусоровоз застрял на просевшей дороге. Дорога просела более чем на 40 см. Технику вытаскивали четыре часа.
Твёрдое дорожное покрытие в этом населённом пункте отсутствует, а щебень сильно перемешан с грязью.
Центр экологической безопасности
Также в ЦЭБе добавили, что сложности у спецтехники возникают часто и при вывозе отходов с территорий многоквартирных домов — там (особенно в праздничные дни) автолюбители паркуют транспорт рядом с контейнерной площадкой.
Напомним, ранее стало известно, что в Старом Осколе назревает мусорный коллапс. График вывоза контейнеров срывается уже несколько недель подряд. И пока порядок наведён не везде.