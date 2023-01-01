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В Белгородской области мусоровоз ЦЭБа застрял на просевшей дороге

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
Технику вытаскивали четыре часа. Инцидент произошёл в Старом Осколе. Подробности сообщили в Центре экологической безопасности.

По данным организации, 30 декабря при вывозе твёрдых коммунальных отходов в ИЖС Пролески по ул. Первоцветная в Старом Осколе мусоровоз застрял на просевшей дороге. Дорога просела более чем на 40 см. Технику вытаскивали четыре часа.

Твёрдое дорожное покрытие в этом населённом пункте отсутствует, а щебень сильно перемешан с грязью.
Центр экологической безопасности
Видео: ЦЭБ

Также в ЦЭБе добавили, что сложности у спецтехники возникают часто и при вывозе отходов с территорий многоквартирных домов — там (особенно в праздничные дни) автолюбители паркуют транспорт рядом с контейнерной площадкой.

Напомним, ранее стало известно, что в Старом Осколе назревает мусорный коллапс. График вывоза контейнеров срывается уже несколько недель подряд. И пока порядок наведён не везде.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#ООО «ЦЭБ»#Мусоровоз#Дорога#Видео
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