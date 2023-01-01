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Стало известно, какое обещание дал Вячеслав Гладков во время «Забега обещаний»

Сегодня, 13:00
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

В Белгороде состоялся «Забег обещаний»

Мероприятие прошло в парке Победы. В нём приняли участие жители города, глава региона Вячеслав Гладков, а также чиновники областного правительства.

По информации регионального правительства, 1 января глава региона Вячеслав Гладков вместе со своей семьёй и сотнями активных жителей региона приняли участие в массовом забеге на 2023 метра.

Все участники открытого забега перед преодолением дистанции дали обещание самим себе, а затем зафиксировали его на специальной табличке с порядковым номером.  Среди желаний и обещаний горожан: победить в марафоне, выучить иностранный язык, купить квартиру, отправиться на отдых и многие другие.

Своё обещание написал и Вячеслав Гладков: «Сделать всё для нашей победы».

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

«Забег обещаний» — это всероссийская акция, к которой 1 января 2023 года смогли присоединиться все желающие жители любой точки страны. В прошлом году «Забег обещаний» проходил в парке Победы в областном центре.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Забег обещаний#Гладков#Эстафета
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