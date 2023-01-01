Стало известно, какое обещание дал Вячеслав Гладков во время «Забега обещаний»

Все участники открытого забега перед преодолением дистанции дали обещание самим себе, а затем зафиксировали его на специальной табличке с порядковым номером. Среди желаний и обещаний горожан: победить в марафоне, выучить иностранный язык, купить квартиру, отправиться на отдых и многие другие.