Стало известно, какое обещание дал Вячеслав Гладков во время «Забега обещаний»

По информации регионального правительства, 1 января глава региона Вячеслав Гладков вместе со своей семьёй и сотнями активных жителей региона приняли участие в массовом забеге на 2023 метра.
Все участники открытого забега перед преодолением дистанции дали обещание самим себе, а затем зафиксировали его на специальной табличке с порядковым номером. Среди желаний и обещаний горожан: победить в марафоне, выучить иностранный язык, купить квартиру, отправиться на отдых и многие другие.
Своё обещание написал и Вячеслав Гладков: «Сделать всё для нашей победы».
«Забег обещаний» — это всероссийская акция, к которой 1 января 2023 года смогли присоединиться все желающие жители любой точки страны. В прошлом году «Забег обещаний» проходил в парке Победы в областном центре.