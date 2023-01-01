Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января 11:21

Published 1 января 11:21

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Российская экономика показала устойчивость при давлении Запада

1 января 11:21
Фото: 1MI
Российской экономике в 2022 году удалось выдержать беспрецедентное давление Запада.

Принятые властями меры позволили выстоять после санкционного удара. В целом Россия показала тренд на снижение инфляции. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Уже не секрет, что Запад намеревался уничтожить экономику Россию, но давление выразилось в гораздо меньшем спаде ВВП, чем это прогнозировалось. Вместе с этим в стране сохранили все существующие госпрограммы. 

Удалось установить несколько рекордов, в том числе в сельском хозяйстве и дорожном строительстве. Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать выводы, что экономика РФ имеет огромный запас прочности. 

Читайте также:
В Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизниВ Ростовской области встретили бойцов, вернувшихся из зоны СВОУроженец Ростовской области Сверчков погиб под Лисичанском на СВО
Подпишитесь
Итоги недели: шебекинцы просят о помощи Путина, а в Белгороде едят вареники
Сегодня, 08:16
На территорию Белгородской области прибыли военнослужащие из семи субъектов РФ
Сегодня, 08:58
На гастрономическом фестивале в Белгороде раздали около 200 тысяч вареников
Сегодня, 09:56
Группа «Градусы» пожаловалась, что их не угостили варениками на фестивале
Вчера, 18:41
Как прошёл фестиваль вареников в Белгороде: фото
Вчера, 14:05
Белгородские медики будут получать специальную социальную выплату с февраля
Сегодня, 07:24