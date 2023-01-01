Предложение, рождение детей и обещание Гладкова: как прошёл первый день 2023 года

В новогоднюю ночь в Белгородской области родились пять мальчиков и три девочки. В областном центре и Старом Осколе родилось по два мальчика и по одной девочке, а в Валуйках на свет появились и мальчик, и девочка. По словам врачей, к рождественским праздникам они уже будут дома. Мам и юных жителей региона навестил глава области Вячеслав Гладков.