Предложение, рождение детей и обещание Гладкова: как прошёл первый день 2023 года

В новогоднюю ночь на Соборной площади в Белгороде мужчина сделал своей любимой предложение на глазах десятков очевидцев. Романтический момент произошёл на главной сцене в областном центре. Свидетелями стали горожане, которые распространили видео в соцсетях. Под аплодисменты и фейерверки в виде фонтанов она сказала «да».
В новогоднюю ночь в Белгородской области родились пять мальчиков и три девочки. В областном центре и Старом Осколе родилось по два мальчика и по одной девочке, а в Валуйках на свет появились и мальчик, и девочка. По словам врачей, к рождественским праздникам они уже будут дома. Мам и юных жителей региона навестил глава области Вячеслав Гладков.
В Белгороде в парке Победы состоялся «Забег обещаний». Вместе со своей семьёй и сотнями активных жителей региона в массовом забеге на 2023 метра принял участие Вячеслав Гладков и чиновники областного правительства. Среди желаний и обещаний горожан, которые они дали сами себе, победить в марафоне, выучить иностранный язык, купить квартиру, отправиться на отдых. Обещание написал и Вячеслав Гладков: «Сделать всё для нашей победы».