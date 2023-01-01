Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Предложение, рождение детей и обещание Гладкова: как прошёл первый день 2023 года

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгородской области в первый день 2023 года жители региона обсуждали предложение руки и сердца на Соборной площади, рождение детей и обещание Вячеслава Гладкова, которое он дал во время «Забега обещаний».

Ты выйдешь за меня?

В новогоднюю ночь на Соборной площади в Белгороде мужчина сделал своей любимой предложение на глазах десятков очевидцев. Романтический момент произошёл на главной сцене в областном центре. Свидетелями стали горожане, которые распространили видео в соцсетях. Под аплодисменты и фейерверки в виде фонтанов она сказала «да».

Будь моей женой: предложение руки и сердца в новогоднюю ночь на Соборной площади
Узнать подробнее

В области прибыло

В новогоднюю ночь в Белгородской области родились пять мальчиков и три девочки. В областном центре и Старом Осколе родилось по два мальчика и по  одной девочке, а в Валуйках на свет появились и мальчик, и девочка. По словам врачей, к рождественским праздникам они уже будут дома. Мам и юных жителей региона навестил глава области Вячеслав Гладков.

В новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей
Узнать подробнее

«Сделать всё для нашей победы»

В Белгороде в парке Победы состоялся «Забег обещаний». Вместе со своей семьёй и сотнями активных жителей региона в массовом забеге на 2023 метра принял участие Вячеслав Гладков и чиновники областного правительства. Среди желаний и обещаний горожан, которые они дали сами себе, победить в марафоне, выучить иностранный язык, купить квартиру, отправиться на отдых. Обещание написал и Вячеслав Гладков: «Сделать всё для нашей победы».

Стало известно, какое обещание дал Вячеслав Гладков во время «Забега обещаний»
Узнать подробнее
Читайте также:
Эвакуация в «МегаГринне» и Путин на фоне военных: итоги дняПроблемы с мусором, уход инвесторов: Чесноков подвёл итоги года в Старом ОсколеИтоги недели: как в Белгороде пройдёт Новый год и кого уже поздравил Дед Мороз
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Забег обещаний#Предложение#Соборная площадь#Новорожденный
Подпишитесь
Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области
Сегодня, 07:48
Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января
Сегодня, 08:29
Вопреки запретам: белгородцы запускали фейерверки в новогоднюю ночь
Сегодня, 10:18
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: первая тройка
Сегодня, 14:24
Будь моей женой: предложение руки и сердца в новогоднюю ночь на Соборной площади
Сегодня, 08:26
Владимир Жданов показал последствия ночного обстрела Шебекино
Сегодня, 11:59