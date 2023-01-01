Глава Медиакорпорации КНР написал новогоднее поздравление коллегам из-за рубежа

Шэнь Хайсюн обратил внимание на тот факт, что Коммунистическая партия Китая в минувшем году наметила четкий путь к возрождению нации. Специалисты медиакорпорации представили это для мирового сообщества в программах «Летопись десятилетия» и «Великий курс», пишет bigasia.ru.
Компания информирует китайцев о необычном десятилетии очередной эпохи в их стране, что получило признание в международным сообществе. В процессе освещения проходившей в Пекине зимней Олимпиады Медиакорпорация КНР с помощью современных технологий продемонстрировала миру романтику в стиле КНР, объединив ее олимпийский дух и национальную культуру. Глава МОК Томас Бах назвал трансляцию мероприятия весьма успешной.
Шэнь Хайсюн заявил в свою очередь о том, что программы медиакорпорации «Китай в классике» и «Китай в стихах и живописи» представляют собой художественную интерпретацию эффективного развития нации и активный поиск общности цивилизаций современного человечества. Это в значительной степени повысило интерес к культуре Китая за его пределами.
Медиакорпорация Китая выступила организатором следующих мероприятий международного уровня: Первый глобальный форум по инновациям в сфере массмедиа, Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам и Форум китайско-арабского сотрудничества в СМИ. Компания провела также много других мероприятий, главная цель которых состояла в существенном расширении международного сотрудничества. Отзывы о форумах направили не менее двух тысяч зарубежных медиакомпаний.
«В 2022 году мы усовершенствовали систему сбора новостной информации, а также свои возможности по информированию о важных мировых событиях, — констатировал Шэнь Хайсюн. — Мы увеличили число языков, на которых ведется вещание, с 44 до 68, и распространили вещание на 233 государства и региона мира. Освещая украинский кризис, пандемию и другие темы, мы отказываемся от предрассудков, придерживаемся фактов, показываем объективную и справедливую позицию».
В 2023 году Медиакорпорация Китая планирует эффективно и стремительно развиваться, укреплять взаимодействие с представителями СМИ и стимулировать культурные обмены с целью активно продвигать единые ценности современного человечества.