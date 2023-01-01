Глава Медиакорпорации КНР написал новогоднее поздравление коллегам из-за рубежа

«В 2022 году мы усовершенствовали систему сбора новостной информации, а также свои возможности по информированию о важных мировых событиях, — констатировал Шэнь Хайсюн. — Мы увеличили число языков, на которых ведется вещание, с 44 до 68, и распространили вещание на 233 государства и региона мира. Освещая украинский кризис, пандемию и другие темы, мы отказываемся от предрассудков, придерживаемся фактов, показываем объективную и справедливую позицию».