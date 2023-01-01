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Гладков поздравил белгородку с вековым юбилеем в первый день 2023 года

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI
100-летний юбилей 1 января отмечает жительница Красногвардейского района. Поздравление глава региона Вячеслав Гладков опубликовал в своих соцсетях.

Как отметил губернатор, сегодня, 1 января, исполняется 100 лет Екатерине Белых. Она проживает в селе Ливенки в Красногвардейском районе.

Мы от все души, я думаю, вы согласитесь и присоединитесь, уважаемые жители Белгородской области, к моим поздравлениям, поздравляем Екатерину Афанасьевну со 100-летним юбилеем. Желаем ей огромного счастья, ещё прожить 100 лет, радовать своим теплом, радовать своей мудростью родных и близких. Я уверен, что сегодня она получит огромное количество поздравлений и эти поздравления будут искренними. Ещё раз от всей души с днём рождения, уважаемая Екатерина Афанасьевна!
Вячеслав Гладков

Напомним, в декабре 2022 года праздничные поздравления с днём рождения от Владимира Путина должны были получить 50 жителей Белгородской области.

 

 



Жительница Белгорода отметила вековой юбилей
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