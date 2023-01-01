Гладков поздравил белгородку с вековым юбилеем в первый день 2023 года

Как отметил губернатор, сегодня, 1 января, исполняется 100 лет Екатерине Белых. Она проживает в селе Ливенки в Красногвардейском районе.
Мы от все души, я думаю, вы согласитесь и присоединитесь, уважаемые жители Белгородской области, к моим поздравлениям, поздравляем Екатерину Афанасьевну со 100-летним юбилеем. Желаем ей огромного счастья, ещё прожить 100 лет, радовать своим теплом, радовать своей мудростью родных и близких. Я уверен, что сегодня она получит огромное количество поздравлений и эти поздравления будут искренними. Ещё раз от всей души с днём рождения, уважаемая Екатерина Афанасьевна!
Вячеслав Гладков
Напомним, в декабре 2022 года праздничные поздравления с днём рождения от Владимира Путина должны были получить 50 жителей Белгородской области.