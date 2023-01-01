Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января

С января на маршрутах № 227, 234, 271, 311 изменили класс автобусов. При этом, если он был снижен, на маршрут пустили больше автобусов. Таким образом, увеличилось количество рейсов и уменьшился интервал между ними. Ещё по 80 маршрутам увеличилось время работы общественного транспорта в вечернее время. Также изменения позволили задействовать более 100 новых остановок.