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Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI

В Белгородской агломерации заработала новая маршрутная сеть

С 1 января 2023 года в Белгородской агломерации заработала обновлённая маршрутная сеть. Какие изменения произошли — в материале «Бел.Ру».

По данным предприятия «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», новая маршрутная сеть теперь состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов городских и 87 пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных). Данное решение приняли после общественных обсуждений с жителями Белгородской агломерации, от которых поступило 557 обращений. Из них 486 удовлетворили.

Новые маршруты агломерации

С нового года в Белгородской агломерации появились 10 новых маршрутов. Среди них:

  1. № 40 «Мкр Восточный — улица Студенческая — аэропорт». Автобусы курсируют с мкр Восточный по улицам Макаренко, Дзгоева с заездом на железнодорожный поселок, К. Заслонова, Студенческая, Садовая, Железнякова, пр. Б. Хмельницкого и до аэропорта;
  2. № 48 «Аэропорт — улица Архиерейская — б-р Юности». Теперь белгородцы могут доехать от автовокзала до детской областной больницы;
  3. № 50 «Энергомаш — ул. 5 Августа — ул. Есенина». Маршрут автобусов пролегает по Белгородскому проспекту, ул. Вокзальной, Гражданскому проспекту, ул. Победы, пр. Ватутина, 5 Августа, Щорса, Губкина, Будённого, Есенина и б-р Юности;
  4. № 53 «Аэропорт — мкр Юго-Западный 2.1/2.4». Маршрут появился для доставки жителей мкр Юго-Западный 2.1 и 2.4 до аэропорта;
  5. № 54 «Аэропорт — мкр Юго-Западный 2.5/2.2». Автобусы курсируют от мкр Юго-Западный 2.2, 2.4 и 2.5 до аэропорта;
  6. № 56 «Аэропорт — ул. Садовая — БГТУ — ул. Есенина». Это ночной маршрут. Движение автобусов будет по улицам: Белгородский проспект, Вокзальная, Гражданский пр., Победы, пр. Ватутина, 5 Августа, Щорса, Губкина, Будённого, Есенина, б-р Юности;
  7. № 100 «Разумное — Дубовое — Стрелецкое». Данный маршрут был организован для доставки жителей Разумного и Дубового в ЦРБ Стрелецкое;
  8. № 130 «Железнодорожный вокзал — инфекционный центр». Движение автобусов пролегает с железнодорожного вокзала по улицам Преображенская, пр. Б. Хмельницкого, через Северный до областного инфекционного центра;
  9. № 131 «Сити Молл — мкр Майский 80 — п. Майский». Теперь жители микрорайонов ИЖС Майского смогут уехать в город;
  10. № 136 «Майский — Комсомольский — Стрелецкое». Данный маршрут организовали для доставки жителей Майского и Комсомольского в ЦРБ в Стрелецком.

Городские маршруты по новым улицам

Среди новшеств — городские маршруты на улицах, где ранее не ходил общественный транспорт. Речь идёт о маршрутах № 50 «Энергомаш — ул. 5 Августа — ул. Есенина» и № 48 «Аэропорт — улица Архиерейская — б-р Юности». Первый пролегает по улице 5 Августа, по мосту и путепроводу пр. Ватутина, а второй — по улице Архиерейской до автовокзала.

Изменения в пути следования

По данным предприятия «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», изменения внесли в путь следования следующих маршрутов:

  • № 26 «Оптовый рынок — ул. Есенина»
  • № 147 «ул. Каштановая — Костюкова — Спутник»
  • № 130А «Ж/д вокзал — Северный-35 — ул. Воинской Славы»
  • № 146А «мкр Зарубино — мкр Черёмушки — ‘’Сити Молл’’»
  • № 202 «Спутник — мкр ‘’Восточный’’»
  • № 24 «Энергомаш — ул. 8 Марта — ул. Орлова»
  • № 42 «ул. Чичерина — ул. Садовая»
  • № 102 «Энергомаш — п. Майский»
  • № 102Г «Энергомаш — с. Долбино — хутор Угрим»
  • № 112 «Ж/д вокзал — мкр Северный-20/20а»
  • № 116Б «Энергомаш — мкр Стрелецкое-72 — п. Комсомольский»
  • № 117У «Энергомаш — с. Таврово — мкр Таврово-9»
  • № 120Ш «Гриневка — п. Дубовое — мкр Улитка»
  • № 123 «Ж/д вокзал — с. Крутой Лог»
  • № 123А «Ж/д вокзал — с. Маслова Пристань»
  • № 128 «п. Северный — Болховец»
  • № 129 «п. Майский — Спутник — улица Конева — п. Разумное»
  • № 133 «’’СитиМолл’’ — микрорайон Таврово-7 — микрорайон Дубовская Застава»
  • № 209 «ун-г „Белгород“ — Ближняя Игуменка»
  • № 217 «Ячнево — ул. Везельская»
  • № 223 «рынок „Салют“ — Садовый»
  • № 223И «рынок „Салют“ — д/с „Искринка“ — мкр Стрелецкое-23»
  • № 231 «Разумное-71 — Разумное-22 — Разумное-81»
  • № 234 «Амбар — Разумное-54»
  • № 271 «рынок „Салют“ — мкр Стрелецкое-59»

Для удобства пассажиров также разделили маршруты № 30А и 139 и увеличили количество автобусов и рейсов на маршрутах № 18, 20, 21, 103Н, 111, 111С, 119, 120Ш, 121Р, 227, 231, 234, 271, 311, 2, 14, 20, 36, 41А, 128.

Возвращённые маршруты

По просьбам пассажиров в новой маршрутной сети вернули путь следования по маршрутам № 23 «ул. Пригородная — БГТУ» и 102М «Энергомаш — мкр Майский-8».

Новый класс и остановки

С января на маршрутах № 227, 234, 271, 311 изменили класс автобусов. При этом, если он был снижен, на маршрут пустили больше автобусов. Таким образом, увеличилось количество рейсов и уменьшился интервал между ними. Ещё по 80 маршрутам увеличилось время работы общественного транспорта в вечернее время. Также изменения позволили задействовать более 100 новых остановок.

Изменения по просьбам людей

Изменения внесли по следующим маршрутам:

  • № 14 «Универмаг „Белгород“ — ул. Ватутина — витаминный комбинат» — новое расписание с 16 рейсами в день;
  • № 26 «Оптовый рынок — ул. Есенина» — изменился путь следования в обратном направлении (по ул. Губкина, пр. Ватутина, ул. Костюкова);
  • № 30А «Железнодорожный вокзал — мкр Юго-Западный 2.1/2.2» — маршрут разделили на два: № 51 «Железнодорожный вокзал — мкр Юго-Западный 2.1» и № 52 «Железнодорожный вокзал — мкр Юго-Западный 2.2»;
  • № 36 «Универмаг „Белгород“ — Дальние Пески» — новое расписание с шестью рейсами в день в зимний период, и восьмью рейсами летом;
  • № 42 «Улица Чичерина — улица Садовая» — продлили путь следования до путепровода;
  • № 101А «Рынок „Салют“ — с. Стрелецкое» — внесли изменения в расписание движения с заездом одного автобуса в х. Зачатеевка;
  • № 102Г «Энергомаш — с. Долбино — х. Угрим» — организовали заезд в с. Весёлая Лопань;
  • № 112 «Железнодорожный вокзал — мкр Северный 20/20а» — продлили путь следования до ул. Пушкина;
  • № 113 «Рынок „Салют“ — хутор Сумской» — организовали заезд в центральную часть с Пушкарное в вечернее время;
  • № 117 «Энергомаш — с. Таврово — с. Соломино» — отменили заезд до «Аквапарка» из-за открытия нового маршрута № 100;
  • № 117У «Энергомаш — с. Таврово — мкр Таврово–9» — продлили путь следования с заездом в мкр Тавровский;
  • № 123 «Железнодорожный вокзал — с. Крутой Лог» — продлили путь следования до Крутологской школы и внесли изменения в расписание с выполнением рейса после 20:00;
  • № 128 «п. Северный — Болховец» — увеличили количество рейсов, продлили путь следования до ул. Победа в посёлке Северный;
  • № 130А «Железнодорожный вокзал — мкр Северный–35, 35ш — ул. Тихая» — изменили путь следования с кольцевым движением по ул. Магистральная, пер. Армейский до ул. Воинской Славы;
  • № 131 «Майский — Майский-80 — ‘’Сити Молл’’» — внесли изменения в путь следования маршрута с движением по объездной дороге мимо мкр Улитка;
  • № 133 «‘’Сити Молл’’— с. Таврово-7 — Дубовская Застава» — изменили путь следования маршрута с переносом конечной остановки с «Энергомаш» на «Сити Молл» и продлили по ул. Мирная;
  • № 139 «мкр Шишино — 39 — Новосадовый 16/1 — Энергомаш» — изменили путь следования с движением в центральную часть города и заездом в мкр Новосадовый 16/1;
  • № 146А «‘’Сити Молл’’— мкр Черёмушки — мкр Зарубино» — изменили путь следования с заездом в мкр Центральный;
  • № 153 «Железнодорожный вокзал — мкр Таврово — 4 — ул. Центральная» — добавили дежурный рейс в вечернее время;
  • № 202 «Спутник — мкр Разумное — 54 — мкр Новая Заря» — изменили путь следования с движением через ул. Королёва, ул. Будённого, б-р Юности;
  • № 209 «Энергомаш — мкр Ближняя Игуменка — 16/3, 52 — Ближняя Игуменка» — продлили путь следования до с. Ближняя Игуменка через мкр. Ближняя Игуменка-82 по объездной дороге;
  • № 217 «Ячнево — АСК „Вираж“ — ул. Везельская» — продлили путь следования до Ячнево;
  • № 223 «Рынок „Салют“ — мкр Садовый — мкр Пушкарное 78 — мкр Драгунское 75» — предусмотрели заезд в мкр Пушкарное-78 и мкр Драгунское-75 с выполнением шести рейсов в день;
  • № 223И «Рынок „Салют“ — мкр Стрелецкое 23 — мкр Стрелецкое 73/1» — продлили путь следования автобуса до мкр Стрелецкое-73/1;
  • № 231 «мкр Разумное-71 (сектор Е) — мкр Разумное-22 — ТЦ „Амбар“» — продлили путь следования с объездом мкр Разумное-71 сектор Е и заездом в мкр Разумное-81;
  • № 234 «ТЦ „Амбар“ — мкр Разумное-54 — ул. В. Лосева» — изменили путь следования маршрута с началом движения от ТЦ «Амбар» через мкр Разумное-54 до мкр Восточный.

 

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