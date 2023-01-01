Что изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января

По данным предприятия «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», новая маршрутная сеть теперь состоит из 132 маршрутов. Из них 45 маршрутов городских и 87 пригородных (семь сезонных и пять муниципальных пригородных). Данное решение приняли после общественных обсуждений с жителями Белгородской агломерации, от которых поступило 557 обращений. Из них 486 удовлетворили.
С нового года в Белгородской агломерации появились 10 новых маршрутов. Среди них:
Среди новшеств — городские маршруты на улицах, где ранее не ходил общественный транспорт. Речь идёт о маршрутах № 50 «Энергомаш — ул. 5 Августа — ул. Есенина» и № 48 «Аэропорт — улица Архиерейская — б-р Юности». Первый пролегает по улице 5 Августа, по мосту и путепроводу пр. Ватутина, а второй — по улице Архиерейской до автовокзала.
По данным предприятия «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области», изменения внесли в путь следования следующих маршрутов:
Для удобства пассажиров также разделили маршруты № 30А и 139 и увеличили количество автобусов и рейсов на маршрутах № 18, 20, 21, 103Н, 111, 111С, 119, 120Ш, 121Р, 227, 231, 234, 271, 311, 2, 14, 20, 36, 41А, 128.
По просьбам пассажиров в новой маршрутной сети вернули путь следования по маршрутам № 23 «ул. Пригородная — БГТУ» и 102М «Энергомаш — мкр Майский-8».
С января на маршрутах № 227, 234, 271, 311 изменили класс автобусов. При этом, если он был снижен, на маршрут пустили больше автобусов. Таким образом, увеличилось количество рейсов и уменьшился интервал между ними. Ещё по 80 маршрутам увеличилось время работы общественного транспорта в вечернее время. Также изменения позволили задействовать более 100 новых остановок.
Изменения внесли по следующим маршрутам: