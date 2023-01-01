Будь моей женой: предложение руки и сердца в новогоднюю ночь на Соборной площади

Видео с предложением руки и сердца распространяется в соцсетях. На кадрах запечатлено, как белгородец в новогоднюю ночь предложил своей любимой выйти за него замуж. События разворачивались на главной сцене на Соборной площади в центре Белгорода.
Под аплодисменты очевидцев и фейерверки в виде фонтанов она сказала «да».
Напомним, в зеркальную дату (22.12.2022 г.) в Белгородской области сыграли свадьбу 73 пары. В Белгороде зарегистрировали брак 26 пар, в Яковлевском горокруге — 12, по шесть пар — в Старооскольском горокруге и Красногвардейском районе.