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Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Новым годом

Сегодня, 16:23
Фото: кадр из видео со страницы Гладкова в ВК
В новогоднем ролике к поздравлениям губернатора присоединились военные, волонтёры, жители приграничных сёл, беженцы из Харьковской области и знаменитый мальчик Алёша.

На страницах Вячеслава Гладкова в соцсетях опубликовали новогоднее обращение, в котором с праздником белгородцев поздравлял не только он.

Сам губернатор в этот раз не стал подводить итоги года, а просто поблагодарил белгородцев за то, что в уходящем году они были вместе, и пожелал больше радостей в 2023-м, здоровья и мирного неба над головой.

Этот год был непростым на события и испытания, которые выпали на долю нашего региона. Но именно в такие моменты, когда труднее всего, начинаешь ценить главное. А главное в Белгородской области — это люди. Те, кто с самых первых дней помогает нашим военным, кто восстанавливает разрушенные обстрелами дома, кто возвращает свет, воду и газ, строит засечную черту, кто учит и лечит нас, спасает жизни, кто продолжает дарить нам радость и хорошее настроение, когда особенно трудно и страшно. Мы поняли всем сердцем, что Белгородская область — одна большая семья и важная часть нашей страны.
Вячеслав Гладков

К поздравлениям присоединились дети из пункта временного размещения, учитель, волонтёр, военный, жители регулярно обстреливаемого села Середа, пожилые беженцы из Харьковской области и другие.

Выступил и мальчик Алёша, который пожелал, чтобы в новом году все, кто находится сейчас далеко, вернулись домой.

#Евгений Грицков#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новогоднее обращение губернатора Белгородской области
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