Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных

Сегодня, 13:03
Фото: кадр из видео Первого канала
В этот раз президент России обратился к гражданам не привычно на фоне Кремля, а на фоне военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Первыми новогоднее обращение Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый 2023 год уже наступил.

Президент назвал уходящий год годом поворотных событий, которые закладывают основу будущего России и всего мира. Путин отметил, что многонациональный народ проявил в 2022 году мужество и достоинство, поблагодарил участников спецоперации и сказал, что уверен, что Россия преодолеет все трудности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что обращение Путина записывали в штабе Южного военного округа. Посмотреть видео Первого канала с обращением можно в нашем телеграм-канале.

#Евгений Грицков#Общество#Новый год#Владимир Путин#Новогоднее обращение президента
Подпишитесь
Итоги недели: как в Белгороде пройдёт Новый год и кого уже поздравил Дед Мороз
Сегодня, 07:02
Проблемы с мусором, уход инвесторов: Чесноков подвёл итоги года в Старом Осколе
Сегодня, 08:33
Чем заняться на новогодних каникулах в Белгороде
Сегодня, 06:00
Белгородские газовики оказали помощь социальным учреждениям для детей
Сегодня, 10:57
В Белгороде плату за парковку планируют списывать автоматически
Сегодня, 08:51