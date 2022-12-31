Владимир Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных

Первыми новогоднее обращение Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый 2023 год уже наступил.
Президент назвал уходящий год годом поворотных событий, которые закладывают основу будущего России и всего мира. Путин отметил, что многонациональный народ проявил в 2022 году мужество и достоинство, поблагодарил участников спецоперации и сказал, что уверен, что Россия преодолеет все трудности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что обращение Путина записывали в штабе Южного военного округа. Посмотреть видео Первого канала с обращением можно в нашем телеграм-канале.