Владимир Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных

Президент назвал уходящий год годом поворотных событий, которые закладывают основу будущего России и всего мира. Путин отметил, что многонациональный народ проявил в 2022 году мужество и достоинство, поблагодарил участников спецоперации и сказал, что уверен, что Россия преодолеет все трудности.