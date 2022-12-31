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В Белгороде плату за парковку планируют списывать автоматически

Сегодня, 08:51
Фото: Bel.ru
Такие изменения анонсировал председатель горсовета Белгорода Вадим Радченко для издания РБК.

Вадим Радченко в том числе заявил, что парковочное пространство в Белгороде заняло второе место в России и есть цель вывести его на первое место. Для этого предстоит решить сложные задачи, одна из которых — автоматическое списание оплаты при парковке. По словам председателя горсовета, эта задача непростая и требует доработки, но её решение облегчит жизнь автовладельцам Белгорода.

В 2022 году от платы за парковку в Белгороде освободили социальное такси, время бесплатной стоянки возле железнодорожного вокзала увеличили в два раза до 30 минут, рассказал Радченко.

Также председатель горсовета рассказал, что предложил разработать экологическую стратегию Белгорода до 2040 года, на что его подвигла дочь — экологический волонтёр.

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#Евгений Грицков#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вадим радченко#Парковки#Автоматическая оплата#Председатель горсовета
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