В Белгороде плату за парковку планируют списывать автоматически

Вадим Радченко в том числе заявил, что парковочное пространство в Белгороде заняло второе место в России и есть цель вывести его на первое место. Для этого предстоит решить сложные задачи, одна из которых — автоматическое списание оплаты при парковке. По словам председателя горсовета, эта задача непростая и требует доработки, но её решение облегчит жизнь автовладельцам Белгорода.
В 2022 году от платы за парковку в Белгороде освободили социальное такси, время бесплатной стоянки возле железнодорожного вокзала увеличили в два раза до 30 минут, рассказал Радченко.
Также председатель горсовета рассказал, что предложил разработать экологическую стратегию Белгорода до 2040 года, на что его подвигла дочь — экологический волонтёр.