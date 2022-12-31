В Белгороде плату за парковку планируют списывать автоматически

Вадим Радченко в том числе заявил, что парковочное пространство в Белгороде заняло второе место в России и есть цель вывести его на первое место. Для этого предстоит решить сложные задачи, одна из которых — автоматическое списание оплаты при парковке. По словам председателя горсовета, эта задача непростая и требует доработки, но её решение облегчит жизнь автовладельцам Белгорода.