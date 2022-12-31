Проблемы с мусором, уход инвесторов: Чесноков подвёл итоги года в Старом Осколе

Градоуправленец проинформировал местные СМИ о самом актуальном на данный момент: мусорного коллапса удалось избежать, объекты, на которых недобросовестный подрядчик сорвал сроки, сдадут в следующем году. А вот инвесторам, которые захотели перевести из приграничных территориq свой бизнес в Старый Оскол? не получилось создать привлекательных условий. Промплощадка "Котёл" пока не готова принять дополнительных предпринимателей. Трех потенциальных инвесторов не устроила местная инфраструктура и они выбрали Воронеж.

В 2023 году на "Котле" проведут своего рода инвентаризацию. Перепишут всё и всех. И оцифруют данные. Информацию соберут на едином портале, куда будет доступ через личные кабинеты у всех желающих развивать производство в Старооскольском городском округе.

«Мы проведем цифровизацию, отработаем промышленную зону "Котёл" до конца 23 года. Соберем данные о всех резидентах, арендодателях. Затем мы сможем территорию развивать системно, в том числе и в плане благоустройства», — заявил глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков.