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Проблемы с мусором, уход инвесторов: Чесноков подвёл итоги года в Старом Осколе

Сегодня, 08:33
Фото: Bel.ru
На большой встрече глава резюмировал острые темы, о которых у него спрашивали земляки в течение года в соцсетях.

Градоуправленец проинформировал местные СМИ о самом актуальном на данный момент: мусорного коллапса удалось избежать, объекты, на которых недобросовестный подрядчик сорвал сроки, сдадут в следующем году. А вот инвесторам, которые захотели перевести из приграничных территориq свой бизнес в Старый Оскол? не получилось создать привлекательных условий. Промплощадка "Котёл" пока не готова принять дополнительных  предпринимателей. Трех потенциальных инвесторов не устроила местная инфраструктура и они выбрали Воронеж.

В 2023 году на "Котле" проведут своего рода инвентаризацию. Перепишут всё и всех. И оцифруют данные. Информацию соберут на едином портале, куда будет доступ через личные кабинеты у всех желающих развивать производство в Старооскольском городском округе.  

«Мы проведем цифровизацию, отработаем промышленную зону "Котёл" до конца 23 года. Соберем данные о всех резидентах, арендодателях. Затем мы сможем территорию развивать системно, в том числе и в плане благоустройства», — заявил глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков.

 
пресс-конференция Андрея Чесноковапресс-конференция Андрея Чеснокова
пресс-конференция Андрея Чеснокова
Фото: Бел.Ру
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