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Мусороперевозчики делят рынок — страдают старооскольцы

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI

Старооскольцы страдают из-за передела рынка вывоза ТКО в Белгородской области

График вывоза ТБО в Старом Осколе восстановить полностью пока не удается. Количество мусоровозов на маршруте не справляется с объёмом. Контейнеры в кварталах Старого Оскола по-прежнему переполнены отходами.

Мусорного  коллапса в конце года все же удалось избежать. Пока участники спора — «Экотранс», «Еврологистик», «Флагман», ЦЭБ - выясняли права на рынке перевозок и переработки ТКО, администрация Старооскольского округа выделила дополнительную технику, чтобы опустошать ёмкости своевременно и не создавать свалок во дворах. В целом, муниципалитет не вмешивается в деловое прояснение ситуации. Ждёт пока вердикт вынесет УФАС и создает условия для работы в новогодние праздники — когда количество  отходов возрастёт в разы.

«Пока не заключён основной контракт, региональный оператор (ЦЭБ) должен обеспечить полноценный вывоз — то есть, нанимать перевозчиков дополнительных, помогать существующему. Либо тем, кто на субподрядах. Мы оказываем содействие в этих моментах. Конечно, нелогично с 1 января менять все процессы. Либо на месяц вперед, либо на месяц раньше вносить изменения в существующий контракт надо было. Мы договорились с ЦЭБ не менять график перевозок, который удобен жителям Старого Оскола», — рассказал Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа.

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