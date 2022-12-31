Мусороперевозчики делят рынок — страдают старооскольцы

«Пока не заключён основной контракт, региональный оператор (ЦЭБ) должен обеспечить полноценный вывоз — то есть, нанимать перевозчиков дополнительных, помогать существующему. Либо тем, кто на субподрядах. Мы оказываем содействие в этих моментах. Конечно, нелогично с 1 января менять все процессы. Либо на месяц вперед, либо на месяц раньше вносить изменения в существующий контракт надо было. Мы договорились с ЦЭБ не менять график перевозок, который удобен жителям Старого Оскола», — рассказал Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа.