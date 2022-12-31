Легкоатлетического манежа в Старом Осколе не будет

Новый ФОК для игровых видов спорта построят в микрорайоне Дубрава-1 в 2023 году. Сегодня на этом месте Старого Оскола - пустырь, вокруг которого находится жилая многоэтажная застройка с развитой инфраструктурой. Спорткомплекс старооскольцы выиграли на «Губернаторской эстафете». Областные состязания проходили в городе горняков и металлургов осенью 2022 года.
На большой пресс-конференции 29 декабря глава территории Андрей Чесноков рассказал, что на строительство ФОК направят 240 млн рублей.
А вот местным легкоатлетам придётся снова ждать. Уже ряд лет власти обещают возвести крытый легкоатлетический манеж в округе. Перспективы тренироваться в современном зале снова отодвигают на неопределенное время приоритеты в развитии других видов спорта.
«Чего мы хотим? Развивать массовый или профессиональный спорт? Массовый - это доступный для всех. А вот когда искорки зажигаются - им нужны совсем другие условия для тренировок. Нужно понимать, что тогда на этот легкоатлетический кластер должны работать все спортсмены, тренеры, школы области. И тогда здесь снова появятся звёздочки и повторят успех Соколовой, Чернявской или Молодчининой»,- пояснил позицию Андрей Чесноков.