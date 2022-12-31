Легкоатлетического манежа в Старом Осколе не будет

«Чего мы хотим? Развивать массовый или профессиональный спорт? Массовый - это доступный для всех. А вот когда искорки зажигаются - им нужны совсем другие условия для тренировок. Нужно понимать, что тогда на этот легкоатлетический кластер должны работать все спортсмены, тренеры, школы области. И тогда здесь снова появятся звёздочки и повторят успех Соколовой, Чернявской или Молодчининой»,- пояснил позицию Андрей Чесноков.