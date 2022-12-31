Итоги недели: как в Белгороде пройдёт Новый год и кого уже поздравил Дед Мороз

Получают презенты от Деда Мороза не только маленькие девочки, но и взрослые мужчины. А именно — военные в приграничной зоне Белгородской области. Деды Морозы берут с собой боевых подруг по имени Снегурочка и дарят мужчинам сладости. Правда, волшебников снова спонсируют волонтёры. Ведь изначально в список Деда Мороза входили только дети. К тому же, военным нужны не только сладости. Это тоже ложится на плечи волонтёров.