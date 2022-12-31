Итоги недели: как в Белгороде пройдёт Новый год и кого уже поздравил Дед Мороз

В областном центре ответственно отнеслись к предстоящей новогодней ночи. Лишать белгородцев праздника не стали, но разные варианты, если что-то пойдёт не по плану, предусмотрели.
Так, отметить Новый год в Белгороде можно будет прямо на площади, как в старые добрые. Но с некоторыми оговорками. Сначала горожанам предстоит получить флаеры-памятки по безопасности с маршрутами выхода. В случае наступления опасности людей попросят покинуть площадь. Также в это время на Соборной площади будет работать оперштаб — для быстрого реагирования на потенциальные угрозы.
Идти ночью в неизвестность не придётся: будут открыты и подготовлены все укрытия в радиусе трёх кварталов от центра города. Вы можете заранее посмотреть видеоинструкцию с планом действий на случай ЧП.
Повышенное внимание к безопасности в Белгороде будет не только в новогоднюю ночь, но и все праздничные дни. На улицах вырастет количество патрулей полиции.
Происходящее в этом году требует от Деда Мороза новых навыков. Например, уклонение от системы ПВО. По крайней мере, так считает семилетняя девочка Настя из Харьковской области, которая сейчас проживает в нашем регионе.
Настя испугалась, что новогоднего волшебника может сбить ПВО. Белгородцы решили развеять страхи девочки и помогли ей вновь поверить в чудо. Волонтёры совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой подарили ей велосипед и сладкий набор.
Получают презенты от Деда Мороза не только маленькие девочки, но и взрослые мужчины. А именно — военные в приграничной зоне Белгородской области. Деды Морозы берут с собой боевых подруг по имени Снегурочка и дарят мужчинам сладости. Правда, волшебников снова спонсируют волонтёры. Ведь изначально в список Деда Мороза входили только дети. К тому же, военным нужны не только сладости. Это тоже ложится на плечи волонтёров.
Выборы нового мэра Белгорода весьма любопытно развиваются. Напомним, областной центр услышит имя своего градоначальника в начале следующего года — 17 января. Пока что его обязанности исполняет Валентин Демидов.
Изначально на участие в конкурсе подали заявления четыре кандидата. Один из них уже успел выбыть. Пенсионер Анатолий Лебединец не прошёл на следующий этап по причине своего возраста. Ему 67 лет, а предельный возраст — 65 лет. Странно, что мужчине сразу об этом не сказали.
Сейчас на должность градоначальника претендуют три человека: врио мэра Белгорода Валентин Демидов, директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.
Кандидаты 27 декабря защитили свои программы развития областного центра и проекты по организации работы мэрии. По итогу конкурсная комиссия решила, что на следующий этап пройдут все трое претендентов. Определят дальнейшую судьбу города депутаты во время тайного голосования.
29 декабря, за два дня до Нового года, в Белгороде дважды запустили фейерверк. Всё произошло вечером на Харьковской горе с временным промежутком не более часа.
Это сделали явно намеренно: в первый раз жители города увидели салют в районе улицы Конева, второй — рядом с ТЦ «Сити Молл». Причём во второй раз, судя по видео наших читателей, запускали фейерверк прямо с парковки торгового центра.
Напомним, сейчас в Белгородской области продажа и использование пиротехники находятся под запретом. За нарушение предусмотрена ответственность. Такое ограничение временно. Связано оно, прежде всего, со спокойствием местных жителей. Белгородцам для новогоднего настроения оставили право на хлопушки и бенгальские огни.
Перед Новым годом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил уволить Алексея Сошникова. Он был начальником ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области».
Увольнение связано с многочисленными недочётами в ремонте детских садов и центре дополнительного образования. Из-за этого закончить ремонт и открыть всё смогут, в лучшем случае, только к весне 2023 года. Проблемы губернатор обнаружил во время проверки хода работ.
Также у Вячеслава Гладкова после проверки ремонтируемых объектов образования появились вопросы к Антону Иванову, экс-мэру Белгорода. Как выяснилось, администрация города должна была закупить мягкий инвентарь. Но Антон Иванов считал иначе — он планировал это сделать в 2023 году. Получается, что мэрия не собиралась сдавать объекты в этом году изначально.
Выяснилось, что администрация и не готовилась запускать детские сады в этом году. С вашей точки зрения, это глупость или саботаж?
Вячеслав Гладков