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Глава КНР Си Цзиньпин накануне Нового года обратился к населению

Сегодня, 16:56
Фото: youtube.com
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением к жителям страны. Он поздравил их с наступающим 2023 годом и рассказал об итогах уходящего года. В качестве базового тренда китайской экономики глава государства назвал ее направленность на человека.

Экономическое развитие Китая отличается устойчивостью. По итогам 2022 года эксперты прогнозируют ВВП государства более 120 триллионов юаней. На фоне мирового продовольственного кризиса производство зерна в КНР растет уже девятнадцать лет подряд, передает издание bigasia.ru со ссылкой на слова Си Цзиньпина.

Глава КНР также рассказал об успешном закреплении достижений в направлении борьбы с бедностью. В Китае идет всестороннее стимулирование подъема села, усиление поддержки производственных предприятий, сокращение налогов и сборов.

Подводя итоги уходящего года, Си Цзиньпин остановился на борьбе с коронавирусной инфекцией, в которой принимали участие все – и медработники, и сотрудники низового звена, и народные массы. Они приложили немало труда, что позволило выстоять перед трудностями. Глава КНР отметил, что пандемия еще не ушла – государство перешло на новый этап борьбы с ней. Цзиньпин выразил уверенность в победе, которая будет достигнута совместными усилиями.

Важными событиями в уходящем году стали и спортивные мероприятия мирового масштаба, которые проходили в Пекине. Речь идет о зимней Олимпиаде и Паралимпийских играх, где участники показали впечатляющие результаты. Также в 2022 году были запущены пилотируемые миссии “Шэньчжоу-13”, “Шэньчжоу-14”, “Шэньчжоу-15” и достроена собственная космическая станция КНР.

В своем обращении Си Цзиньпин отметил жизнеспособность Китая. В настоящее время идет динамичное развитие экспериментальных зон свободной торговли. Также интенсивно развивается торговый порт Хайнань. Активный рост инноваций наблюдается на побережье страны, а развитие западного и центрального районов идет ускоренными темпами, заключил китайский лидер.

Одной из главных особенностей китайской экономики Си Цзиньпин назвал ее высокую стрессоустойчивость, большую жизненную силу и возможности. В долгосрочной перспективе экономика государства будет развиваться динамично.

“В завтрашнем Китае все станет возможным благодаря единству. Китай так огромен, что в нем люди не всегда сходятся в желаниях и взглядах. Взаимопонимание рождается же в диалоге и общении”, - отметил глава КНР.

В завершение он сказал, что будущее Китая зависит от молодежи. Если молодое поколением будет процветать, то и все государство станет процветающим.

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