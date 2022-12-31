Глава КНР Си Цзиньпин накануне Нового года обратился к населению

Экономическое развитие Китая отличается устойчивостью. По итогам 2022 года эксперты прогнозируют ВВП государства более 120 триллионов юаней. На фоне мирового продовольственного кризиса производство зерна в КНР растет уже девятнадцать лет подряд, передает издание bigasia.ru со ссылкой на слова Си Цзиньпина.
Глава КНР также рассказал об успешном закреплении достижений в направлении борьбы с бедностью. В Китае идет всестороннее стимулирование подъема села, усиление поддержки производственных предприятий, сокращение налогов и сборов.
Подводя итоги уходящего года, Си Цзиньпин остановился на борьбе с коронавирусной инфекцией, в которой принимали участие все – и медработники, и сотрудники низового звена, и народные массы. Они приложили немало труда, что позволило выстоять перед трудностями. Глава КНР отметил, что пандемия еще не ушла – государство перешло на новый этап борьбы с ней. Цзиньпин выразил уверенность в победе, которая будет достигнута совместными усилиями.
Важными событиями в уходящем году стали и спортивные мероприятия мирового масштаба, которые проходили в Пекине. Речь идет о зимней Олимпиаде и Паралимпийских играх, где участники показали впечатляющие результаты. Также в 2022 году были запущены пилотируемые миссии “Шэньчжоу-13”, “Шэньчжоу-14”, “Шэньчжоу-15” и достроена собственная космическая станция КНР.
В своем обращении Си Цзиньпин отметил жизнеспособность Китая. В настоящее время идет динамичное развитие экспериментальных зон свободной торговли. Также интенсивно развивается торговый порт Хайнань. Активный рост инноваций наблюдается на побережье страны, а развитие западного и центрального районов идет ускоренными темпами, заключил китайский лидер.
Одной из главных особенностей китайской экономики Си Цзиньпин назвал ее высокую стрессоустойчивость, большую жизненную силу и возможности. В долгосрочной перспективе экономика государства будет развиваться динамично.
“В завтрашнем Китае все станет возможным благодаря единству. Китай так огромен, что в нем люди не всегда сходятся в желаниях и взглядах. Взаимопонимание рождается же в диалоге и общении”, - отметил глава КНР.
В завершение он сказал, что будущее Китая зависит от молодежи. Если молодое поколением будет процветать, то и все государство станет процветающим.