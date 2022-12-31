Глава КНР Си Цзиньпин накануне Нового года обратился к населению

Подводя итоги уходящего года, Си Цзиньпин остановился на борьбе с коронавирусной инфекцией, в которой принимали участие все – и медработники, и сотрудники низового звена, и народные массы. Они приложили немало труда, что позволило выстоять перед трудностями. Глава КНР отметил, что пандемия еще не ушла – государство перешло на новый этап борьбы с ней. Цзиньпин выразил уверенность в победе, которая будет достигнута совместными усилиями.