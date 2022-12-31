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Эвакуация в «МегаГринне» и Путин на фоне военных: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: 1MI
31 декабря в Белгороде готовились к празднованию года и изучали продолжительное обращение президента.

Эвакуация

Утром 31 декабря белгородцам, которые находились внутри ТРЦ «МегаГринн» пришлось спешно эвакуироваться из здания. Спасателям поступило сообщение о коротком замыкании в холодильной камере в магазине на первом этаже.

К счастью, обошлось без пожара и пострадавших, но людей для обеспечения безопасности вывели на улицу, их было около 300 человек.

В Белгороде из ТЦ эвакуировали 300 человек
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Письма Деду Морозу

Маленькие белгородцы в последний день 2022 года должны были получить видеопоздравление от Деда Мороза. Ролик приходил тем, кто написал письмо и отправил его через почту Деда Мороза, которая работала на пяти объектах в Белгороде. Всего отправили более 3,5 тысячи таких писем.

Белгородцы написали 3,5 тысячи писем Деду Морозу
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Путин на фоне военных

Новогоднее обращение президента можно было посмотреть уже после того, как 2023 год наступил на Дальнем Востоке России. В этот раз Владимир Путин выступал не на фоне Кремля, а на фоне военных, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

Путин говорил о сложном, переломном 2022-м, о трудностях, которые приходится преодолевать россиянам и поблагодарил всех за стойкость и выдержку.

Владимир Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных
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#Общество#Новый год#СВО#Новости Белгорода#Белгород#Владимир Путин#Эвакуация из ТЦ#Новогоднее обращение президента#Письма Деду Морозу#Евгений Грицков
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