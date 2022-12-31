Белгородские газовики оказали помощь социальным учреждениям для детей

Как рассказала руководитель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, в течение 10 предновогодних дней для подопечных проходят праздничные утренники, на которые приглашают Деда Мороза и Снегурочку. Этот год не стал исключением — в сопровождении сказочных персонажей дети веселились, танцевали и, конечно, получали новогодние подарки.