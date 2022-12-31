Белгородские газовики оказали помощь социальным учреждениям для детей

Компания «Газпром межрегионгаз Белгород» оказала финансовую помощь для приобретения сладких подарков для подопечных организации «Святое Белогорье против детского рака».
Мы всегда занимались благотворительностью, но в этом году акцент сделали на подобных учреждениях, там, где мы нужны, где трудная ситуация. Сегодня мы здесь для того, чтобы вручить детям сладкие подарки. Думаю, что на будущий год такая традиция сохранится. Кому помогать, если не детям? Это как аксиома. Для детей Новый год — это праздник волшебства. Постараемся создать для них праздник.
Александр Сергиенко, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород»
Как рассказала руководитель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, в течение 10 предновогодних дней для подопечных проходят праздничные утренники, на которые приглашают Деда Мороза и Снегурочку. Этот год не стал исключением — в сопровождении сказочных персонажей дети веселились, танцевали и, конечно, получали новогодние подарки.
Каждый день в нашей организации проходят по несколько новогодних утренников. Это традиция, которая существует уже на протяжении семи лет. Каждый год мы собираем наших подопечных и поздравляем их с Новым годом — с Дедом Морозом, Снегурочкой и сладкими подарками. Как раз сладкие подарки для наших подопечных появились благодаря поддержке «Газпром межрегионгаз Белгород» — наших друзей и волшебников.
Евгения Кондратюк, руководитель благотворительной организации «Святое Белогорье против детского рака»
Новогодние подарки газовики привезли и воспитанникам Старооскольского центра развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт». Ребята подготовили для гостей яркие творческие номера, водили хороводы, танцевали, рассказывали стихотворения. В торжественной обстановке их поздравил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Белгород» Александр Сергиенко.
Новый, 2023-й год станет особенным для Старооскольского центра развития и социализации детей — учреждение отметит вековой юбилей. С центром меня связывают давние тесные отношения, поэтому приглашение поздравить ребят с новогодними праздниками принял с радостью. Пока дети раскрывали подарки, мы поговорили с руководством учреждения: обсудили дальнейшие планы поддержки.
Александр Сергиенко, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород»