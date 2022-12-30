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Жителей Орловской области ознакомят с интерактивной картой убежищ

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI
Местные власти должны рассказать жителям, в каких домах подвалы оборудованы под укрытия. Сама интерактивная карта ещё дорабатывается, пишет «Орелtimes».
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Укрытия

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как сейчас в регионе обстоят дела с безопасностью. По его словам, подготовка подвалов и составление карты укрытий находятся на завершающем этапе.

В Орле уже проанализировали все подвалы, которые пригодны для убежищ. Андрей Клычков отметил, что до наступления праздников чиновники должны рассказать жителям, в каких домах оборудованы укрытия.

Губернатор Орловской области также анонсировал интерактивную карту мест, в которых можно переждать опасность. Глава региона её уже протестировал. Сейчас сервис находится на доработке, пишет издание.

Карты укрытий выпустили и в Белгородской области. Места убежищ в Белгороде можно посмотреть на «Яндекс. Картах» и на портале «Народная экспертиза».

Карты укрытий составили в Старом Осколе, в Валуйском и Шебекинском горокругах, в Белгородском районе.

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#София Чугай#Общество#Орловская область#Андрей Клычков#Интерактивная карта#Убежища#Укрытия
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