Жителей Орловской области ознакомят с интерактивной картой убежищ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как сейчас в регионе обстоят дела с безопасностью. По его словам, подготовка подвалов и составление карты укрытий находятся на завершающем этапе.
В Орле уже проанализировали все подвалы, которые пригодны для убежищ. Андрей Клычков отметил, что до наступления праздников чиновники должны рассказать жителям, в каких домах оборудованы укрытия.
Губернатор Орловской области также анонсировал интерактивную карту мест, в которых можно переждать опасность. Глава региона её уже протестировал. Сейчас сервис находится на доработке, пишет издание.
Карты укрытий выпустили и в Белгородской области. Места убежищ в Белгороде можно посмотреть на «Яндекс. Картах» и на портале «Народная экспертиза».
Карты укрытий составили в Старом Осколе, в Валуйском и Шебекинском горокругах, в Белгородском районе.