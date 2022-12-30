Военкор Александр Коц поздравил белгородцев с наступающим Новым годом

Военный корреспондент Александр Коц поздравил жителей Белгородской области с наступающим Новым годом. Он отметил, что столица региона и сама область стали для него большим открытием в этом году. По словам Коца, таких комфортных и уютных регионов он не встречал.
Журналист также отметил большую поддержку, которую белгородцы оказывают в ходе спецоперации.
Хотелось бы пожелать мира, но мы все понимаем, что конфликт будет продолжаться, и его проявления будут сказываться и на нас. Но победа рано или поздно будет за нами, и мы вместе отпразднуем это событие.
Александр Коц
Военкор не раз рассказывал об обстановке в приграничной Белгородской области, в том числе на федеральном ТВ. В октябре Коц попал под обстрел в Муроме Шебекинского горокруга.