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Военкор Александр Коц поздравил белгородцев с наступающим Новым годом

Сегодня, 14:49
Фото: кадр из видео "Мира Белогорья"
Журналист признался, что Белгород и регион для него стали открытием в этом году. Видеопоздравление от военкора опубликовал «Мир Белогорья».

Военный корреспондент Александр Коц поздравил жителей Белгородской области с наступающим Новым годом. Он отметил, что столица региона и сама область стали для него большим открытием в этом году. По словам Коца, таких комфортных и уютных регионов он не встречал.

Журналист также отметил большую поддержку, которую белгородцы оказывают в ходе спецоперации.

Хотелось бы пожелать мира, но мы все понимаем, что конфликт будет продолжаться, и его проявления будут сказываться и на нас. Но победа рано или поздно будет за нами, и мы вместе отпразднуем это событие.
Александр Коц

Военкор не раз рассказывал об обстановке в приграничной Белгородской области, в том числе на федеральном ТВ. В октябре Коц попал под обстрел в Муроме Шебекинского горокруга.

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