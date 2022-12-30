«Вижу — вся нога в крови»: раненная при обстреле белгородка рассказала о случившемся

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору», который прошёл 29 декабря, к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница улицы Славянской в Белгороде, которая была ранена при обстреле 18 декабря. Губернатор ответил, что проверил списки пострадавших на Славянской и не нашёл там указанной в обращении фамилии. Поэтому глава региона посоветовал белгородке обратиться в минздрав.
Журналисты «Бел.Ру» связались с пострадавшей, которая рассказала о случившемся. Женщину зовут Наталья. В тот день, 18 декабря, она вместе с подругой подъехала на машине к дому на ул. Славянская.
Она припарковала машину, я вышла и только наклонилась за продуктами — прозвучал взрыв. Меня ранило в ногу. Я допрыгала до подъезда, там посыпались окна. Заскочила в подъезд, вижу, что вся в крови, нога в крови. Очевидцы перетянули мне рану, вызвали скорую. Она приехала моментально, и меня увезли в горбольницу № 2. Там мне сделали рентген и сказали, что у меня минно-взрывное ранение. Осколок влетел мне в икру, пролетел 12 см по мягким тканям и остановился. В больнице меня прооперировали, и там я лежала семь дней. Только читаю в сводках, что про меня не написали. Хотя моя подруга давала интервью, где рассказала, что меня забрали. Мне стало обидно.
Наталья
После выписки белгородка написала врио мэра Валентину Демидову в соцсети. С женщиной связались из администрации и предложили обратиться ещё в несколько инстанций.
Я один раз попыталась позвонить по номеру, который мне дали, но мне никто не ответил. Потом второй раз мне позвонили из администрации и сказали, что не тот номер дали. Дали другой и сказали, что необходимо отнести ряд документов в минздрав, чтобы получить выплаты в размере 500 тысяч рублей.
Наталья
Через силу белгородка отнесла документы в ведомство. В минздраве ей ответили, что рассмотрят её случай и установят, подходит ли она под получение средств или нет. Также женщине сказали, что могут предложить путёвку в санаторий.
Я ушла домой. Мне обидно, что из администрации мне никто не предложил помощь. Обратилась я опять в администрацию и спросила, могут ли они мне помочь — я купила костыли, мази, езжу на перевязки. Мне ответили, что нужно позвонить в соцзащиту. Я позвонила. Там мне ответили, что ничего бесплатно не дают.
Наталья
Также белгородка рассказала, что вещи, в которых она была, в больнице изъяли правоохранители для проведения экспертизы.
Я спросила в администрации: «Кто мне вернёт вещи?». Мне ответили: «Мы же не на рынке, что я вам буду джинсы покупать?». Пока я сама о себе не рассказала, никто даже не вспомнил, что я есть. Тогда только мне начали давать рекомендации.
Наталья
Затем Наталья написала обращение главе региона Вячеславу Гладкову. С ней вновь связались из городской администрации и сообщили, что обращение передали руководству, чтобы решить, чем они могут помочь.
Мне нужна материальная помощь для лечения сейчас, если мне бесплатно ничего не предоставили и никто обо мне не вспомнил. Я же не по своей вине получила ранение? Я одна попала в эпицентр. Взрыв был, а пострадавших нет. Как нет? Я хожу на костылях, до сих пор не могу наступить на ногу. Врач сказал, что около трёх месяцев будет реабилитация длиться. Кто мне будет платить зарплату? Дохода у меня не будет. И помощи от администрации я не вижу.
Наталья