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В тройном ДТП под Белгородом погиб пожилой водитель «девятки»

Сегодня, 09:45
Фото: УМВД России по Белгородской области
Авария с участием трёх единиц транспорта случилась накануне в Грайворонском горокруге. Там же, но в другом ДТП перевернулся УАЗ — пострадал пассажир, об этом сообщают в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Накануне вечером на 4-м км автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка 85-летний пенсионер за рулём ВАЗ-2109 нарушил правила расположения автомобиля на дороге, выехал на полосу встречного движения, задел Chevrolet KLAN под управлением 46-летнего мужчины и врезался в ГАЗ-3121, которым управлял 45-летний водитель. От полученных травм владелец «девятки» скончался на месте.

Утром того же дня на 2-м км автодороги Грайворон — Новостроевка-Вторая 19-летний водитель УАЗ-31519 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пострадал только его 49-летний пассажир.

Напомним, что 26 декабря на улице Волчанской в Белгороде произошло тройное ДТП с участием бетономешалки, Ford Focus и Volkswagen Polo. Пострадала 72-летняя пассажирка Ford. По предварительным данным, водитель первой машины не выбрал безопасную дистанцию.

Фото: УМВД России по Белгородской области
В тройном ДТП с участием бетономешалки в Белгороде пострадала пенсионерка
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