В Черноземье анонсировали открытие военных учебных центров

В 2023 году в Орловском государственном университете им. Тургенева откроют военный учебный центр. В образовательном учреждении будут готовить кадры военно-учётных специальностей сержантов (солдат) запаса сухопутных войск РФ.
Отбор проведут среди студентов второго курса бакалавриата и специалитета. Начнётся он в марте следующего года, а завершится в июле. По окончании учёбы студенты получат диплом о высшем образовании и военный билет.
Комиссия выберет 108 человек. Занятия в военном учебном центре начнутся уже в новом учебном году и будут проходить раз в неделю.
В прошлом году в России насчитывалось 104 военных учебных центра на базе вузов, напоминает издание.