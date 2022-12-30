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В Черноземье анонсировали открытие военных учебных центров

Сегодня, 05:59
Фото: сайт ОГУ им. И. С. Тургенева
Один из них будет работать в Орле. В нём будут готовить кадры военно-учётных специальностей сержантов (солдат) запаса сухопутных войск РФ, пишет «Орелtimes».

В 2023 году в Орловском государственном университете им. Тургенева откроют военный учебный центр. В образовательном учреждении будут готовить кадры военно-учётных специальностей сержантов (солдат) запаса сухопутных войск РФ.

Отбор проведут среди студентов второго курса бакалавриата и специалитета. Начнётся он в марте следующего года, а завершится в июле. По окончании учёбы студенты получат диплом о высшем образовании и военный билет.

Комиссия выберет 108 человек. Занятия в военном учебном центре начнутся уже в новом учебном году и будут проходить раз в неделю.

В прошлом году в России насчитывалось 104 военных учебных центра на базе вузов, напоминает издание.

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#София Чугай#Общество#Орловская область#Военный учебный центр#Открытие
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