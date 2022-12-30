В Белгородской области завершается программа по обеспечению жильём детей-сирот

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о завершении в регионе программы по обеспечению жильём детей-сирот.
За два дня до нового 2023 года власти раздают оставшимся детям ключи от их нового жилья. Глава Белгородского района Владимир Перцев 29 декабря вручил 34 детям-сиротам ключи от нового жилья, сегодня же врио мэра Валентин Демидов и глава региона Вячеслав Гладков вручат ключи ещё 80 детям-сиротам.
В течение двух дней мы завершаем в области программу этого года. Надеюсь, что наши дети, которым непросто в этой взрослой жизни, к Новому году получили большую радость в виде нового собственного жилья. Очень хочется пожелать им, чтобы все их мечты сбылись, чтобы они были во взрослой жизни только успешными. А мы будем стараться им помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В начале декабря этого года врио мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе закупили оставшиеся 80 квартир, ключи от которых необходимо выдать детям-сиротам до начала 2023 года.