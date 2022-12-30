В Белгородской области завершается программа по обеспечению жильём детей-сирот

За два дня до нового 2023 года власти раздают оставшимся детям ключи от их нового жилья. Глава Белгородского района Владимир Перцев 29 декабря вручил 34 детям-сиротам ключи от нового жилья, сегодня же врио мэра Валентин Демидов и глава региона Вячеслав Гладков вручат ключи ещё 80 детям-сиротам.