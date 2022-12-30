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В Белгородской области завершается программа по обеспечению жильём детей-сирот

Сегодня, 05:37
Фото: Соцсети главы Белгородского района Владимира Перцева
Вручение ключей детям-сиротам.
За оставшиеся два дня планируется выдать все ключи от нового жилья, сообщил в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о завершении в регионе программы по обеспечению жильём детей-сирот.

За два дня до нового 2023 года власти раздают оставшимся детям ключи от их нового жилья. Глава Белгородского района Владимир Перцев 29 декабря вручил 34 детям-сиротам ключи от нового жилья, сегодня же врио мэра Валентин Демидов и глава региона Вячеслав Гладков вручат ключи ещё 80 детям-сиротам.

В течение двух дней мы завершаем в области программу этого года. Надеюсь, что наши дети, которым непросто в этой взрослой жизни, к Новому году получили большую радость в виде нового собственного жилья. Очень хочется пожелать им, чтобы все их мечты сбылись, чтобы они были во взрослой жизни только успешными. А мы будем стараться им помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В начале декабря этого года врио мэра Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе закупили оставшиеся 80 квартир, ключи от которых необходимо выдать детям-сиротам до начала 2023 года.

Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от нового жилья
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#Александра Склярова#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ключи#Новое жильё
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