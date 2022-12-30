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В Белгородской области из-за сложной ситуации с бюджетом не будут утеплять фасады МКД

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Об этом сообщил замгубернатора Константин Полежаев во время прямого эфира 28 декабря.

Во время эфира Константин Полежаев сообщил, что программу утепления фасадов МКД в Белгородской области приостановят из-за сложной ситуации с бюджетом.

Утепление фасадов не входит в обязательный перечень работ. Это была просто инициатива области. Были деньги, был дополнительный доход у области. Эта программа могла реализовываться. К сожалению, все слышали, губернатор об этом говорил — сегодняшняя ситуация достаточно сложная с бюджетом, поэтому пока эта программа приостановлена. Капремонт в рамках обязательных платежей будет продолжен, а вот утепление фасадов пока будет отложено.
Константин Полежаев

Также замгубернатора подчеркнул, что, когда ситуация с финансирование улучшится, работы будут возобновлены.

Стоит отметить, что в перечень обязательных видов работ входит шесть пунктов, за которые платят жители и по которым рассчитываются тарифы: «Жители могут сами принять решение об увеличении платежа и о дополнительных видах работ. В данном случае нужно провести общее собрание, увеличить тариф, получить деньги на спецсчёт, а Фонд ЖКХ закажет услугу. Также жители могут сами сделать смету и выбрать подрядчика».

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Константин Полежаев#Утепление#Утепление фасада#Капремонт многоэтажек#Областной бюджет
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