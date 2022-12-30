В Белгородской области из-за сложной ситуации с бюджетом не будут утеплять фасады МКД

Стоит отметить, что в перечень обязательных видов работ входит шесть пунктов, за которые платят жители и по которым рассчитываются тарифы: «Жители могут сами принять решение об увеличении платежа и о дополнительных видах работ. В данном случае нужно провести общее собрание, увеличить тариф, получить деньги на спецсчёт, а Фонд ЖКХ закажет услугу. Также жители могут сами сделать смету и выбрать подрядчика».